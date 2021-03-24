- 06:33 Почему коронавирус провоцирует тромбоз: на прямой линии «ФАКТОВ» сосудистый хирург
- 05:20 Гороскоп на 27 марта: Скорпион возобновит старые отношения, а Козерог — найдет дополнительный заработок
- 04:23 Оля Полякова с издевкой сравнила успех от показа своего тела с помощью детям
- 02:32 Жена Преснякова возмутила подписчицу фамильярностью к свекру
- 26.03 22:59 «Будущая порноактриса»: дочь Поляковой раскритиковали за «взрослое» фото
- 26.03 22:36 Дело о ЧВК: Семенченко арестован без права залога
- 26.03 22:21 Спасатели не могут найти тело погибшего основателя группы «Звуки Му» Липницкого
- 26.03 21:55 Организаторы «Евровидения» отказали Беларуси в участии в конкурсе
- 26.03 21:24 Зеленский отправил на Донбасс начальника Генштаба в связи с гибелью военных
- 26.03 20:59 Степанов спрогнозировал 25 тысяч заболевших коронавирусом за сутки в Украине
- 26.03 20:42 «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда в «краснозонные» области
- 26.03 20:33 Знаменитый футболист Давор Шукер расстался со жгучей экс-«Мисс Хорватия»
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1980
Скульптор: Salvador Furió
Высота: 49 cm Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Расскажу-ка я вам, друзья мои, сегодня об одной весьма полезной вещице, без которой, между прочим, не обходится ни одно застолье. Вещица эта знакома каждому из вас и называется она простым словом — штопор.
27 марта 1860 года в славном городе Нью-Йорке молодому изобретателю М. Л. Бирну был выдан патент на «буравчик с деревянной ручкой Т-образной формы». С тех пор американские сомелье и бармены считают, что именно их соотечественнику принадлежит право называться изобретателем приспособления в виде винтового металлического стержня с кольцом или рукояткой для вытаскивания бутылочных пробок. В то же время англичане давно и настойчиво это опровергают, утверждая, что пальма первенства в изобретении штопора принадлежит Сэмюэлю Хеншеллу, получившему патент на штопор (описанный как «стальной винт, используемый для извлечения пробок из бутылок») ещё в 1795 году.
Споры по этому поводу продолжаются до сих пор, несмотря на то, что с тех далёких времён было выдано уже более ста патентов на предмет, в разных странах называемый по-разному — «пробочник», «штопор сомелье», «нарзанник» и так далее. В украинском языке штопор нередко называли «коркотяжка», «чіпник», «вивертка» или «трибюшон». Последнее, французское, слово, кстати, не прижилось ни в Украине, ни у себя на родине. Во Франции штопор нередко называют «Шарль де Голль» или «балерина». И всё из-за того, что поднятые вверх рычаги напоминают излюбленный жест легендарного генерала, ставшего президентом Французской Республики. Он любил приветствовать народ вскинутыми вверх руками.
Писатель Дональд Булл до того увлёкся изучением истории появления штопора, что сначала собрал в свою необычную коллекцию более 4 тысяч самых разных штопоров, потом написал «Большую книгу штопоров», а потом и вовсе создал международный «штопорный» клуб, президентом которого торжественно себя и провозгласил.
Кстати, штопоры продолжают совершенствоваться до наших дней. Например, самый современный штопор вообще не извлекает пробку из бутылки. На выставке CES-2018 был представлен «умный штопор» Coravin Model Eleven, не извлекающий пробку, а делающий в ней небольшое отверстие, через которое вино подаётся в бокал. Обладатель такого штопора получает возможность пробовать вино несколько лет подряд, наблюдая за его эволюцией в бутылке. Кстати, стоит такой штопор «всего лишь» 999 долларов.
Ну, и напоследок, если позволите, совершенно дурацкий анекдот. Практически в тему. Ворону всё время бросало в «штопор». И это можно было легко объяснить — хорошее варенье ведь на мусорник никто не выбросит…
Всем сегодняшним именинникам хочу пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
«Не кричите и не зовите на помощь. Все равно прыгну с моста и умру», — сказал мужчина и сделал шаг вниз
- Розочка, может, всё-таки поднять вам настроение? - Та не... Пускай валяется.
Ветер: 2 м/с 3
Давление: 750 мм