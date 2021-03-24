27 марта 2021

Расскажу-ка я вам, друзья мои, сегодня об одной весьма полезной вещице, без которой, между прочим, не обходится ни одно застолье. Вещица эта знакома каждому из вас и называется она простым словом — штопор.

27 марта 1860 года в славном городе Нью-Йорке молодому изобретателю М. Л. Бирну был выдан патент на «буравчик с деревянной ручкой Т-образной формы». С тех пор американские сомелье и бармены считают, что именно их соотечественнику принадлежит право называться изобретателем приспособления в виде винтового металлического стержня с кольцом или рукояткой для вытаскивания бутылочных пробок. В то же время англичане давно и настойчиво это опровергают, утверждая, что пальма первенства в изобретении штопора принадлежит Сэмюэлю Хеншеллу, получившему патент на штопор (описанный как «стальной винт, используемый для извлечения пробок из бутылок») ещё в 1795 году.

Споры по этому поводу продолжаются до сих пор, несмотря на то, что с тех далёких времён было выдано уже более ста патентов на предмет, в разных странах называемый по-разному — «пробочник», «штопор сомелье», «нарзанник» и так далее. В украинском языке штопор нередко называли «коркотяжка», «чіпник», «вивертка» или «трибюшон». Последнее, французское, слово, кстати, не прижилось ни в Украине, ни у себя на родине. Во Франции штопор нередко называют «Шарль де Голль» или «балерина». И всё из-за того, что поднятые вверх рычаги напоминают излюбленный жест легендарного генерала, ставшего президентом Французской Республики. Он любил приветствовать народ вскинутыми вверх руками.

Писатель Дональд Булл до того увлёкся изучением истории появления штопора, что сначала собрал в свою необычную коллекцию более 4 тысяч самых разных штопоров, потом написал «Большую книгу штопоров», а потом и вовсе создал международный «штопорный» клуб, президентом которого торжественно себя и провозгласил.

Кстати, штопоры продолжают совершенствоваться до наших дней. Например, самый современный штопор вообще не извлекает пробку из бутылки. На выставке CES-2018 был представлен «умный штопор» Coravin Model Eleven, не извлекающий пробку, а делающий в ней небольшое отверстие, через которое вино подаётся в бокал. Обладатель такого штопора получает возможность пробовать вино несколько лет подряд, наблюдая за его эволюцией в бутылке. Кстати, стоит такой штопор «всего лишь» 999 долларов.

Ну, и напоследок, если позволите, совершенно дурацкий анекдот. Практически в тему. Ворону всё время бросало в «штопор». И это можно было легко объяснить — хорошее варенье ведь на мусорник никто не выбросит…

Всем сегодняшним именинникам хочу пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.