Ровно 60 лет назад президент США Джон Кеннеди санкционировал военную операцию против Кубы

Желающих защитить Кубинскую революцию было больше, чем оружия

1 апреля 1981 г. В СССР впервые было введено летнее время.

1 апреля 1991 г. Распалась Организация Варшавского договора — военный союз социалистических стран Европы.

2 апреля 1801 г. Британский флот под командованием адмирала Нельсона в бухте Копенгагена одержал победу над Союзом северных морских держав.

3 апреля 1966 г. Советская автоматическая межпланетная станция «Луна-10» стала первым искусственным спутником Луны.

4 апреля 1581 г. Знаменитый английский пират Фрэнсис Дрейк завершил кругосветное путешествие.

6 апреля 1917 г. После семи лет тюрьмы Нестор Махно вернулся в Гуляйполе (Запорожская область), где возглавил самопровозглашенную «республику вольных хлеборобов».



В «наследство» от президента США Дуайта Эйзенхауэра Джон Кеннеди получил непростую политику в отношении Кубы. Администрация Эйзенхауэра стремилась свергнуть коммунистический режим Фиделя Кастро открытыми и тайными методами. Президент Джон Кеннеди вступил в должность в тот момент, когда ЦРУ вырабатывало в этом вопросе новую концепцию. 5 апреля состоялось совещание, на котором было принято решение о свержении Фиделя Кастро.

Была разработана операция «Плутон», предусматривавшая высадку десанта на южном побережье Кубы. При этом предполагалось, что кубинские контрреволюционеры объявят о создании на острове временного правительства, которое попросит помощи у США. Для подготовки операции на Кубу было переправлено несколько групп диверсантов и провокаторов ЦРУ, готовивших на острове серию диверсий, для дестабилизации обстановки в стране.

Операцию по высадке морского десанта планировалось подготовить бомбардировками трех крупнейших военных аэродромов Кубы, на которых была сосредоточена вся военная кубинская авиация. Было подготовлено восемь бомбардировщиков, а высадку морского десанта планировалось провести в заливе Кочинос (в переводе — залив Свиней). Значительную часть побережья можно было использовать в качестве аэродрома, а десантирование на ровный песчаный пляж представлялось американцам приятным приключением.

14 апреля самолет-разведчик ВВС США произвел фотосъемку всей Кубы. На следующий день американские бомбардировщики разбомбили аэродромы Кампо-Колумбия, Сан-Антонио-ле-Лос-Баньос и Сантьяго-де-Куба. Однако кубинцы, знавшие благодаря разведке о готовящейся агрессии, заменили боевые самолеты муляжами. Поэтому из 24 самолетов было потеряно всего два. Налет бомбардировщиков США имел и вполне конкретные политические последствия, принеся американцам лишь вред.

16 апреля на Кубе была проведена траурная церемония по семерым погибшим в результате американской бомбардировки кубинцам, где Фидель Кастро произнес пламенную речь и в очередной раз подтвердил, что Куба выбирает социалистический путь развития. Американские бомбардировки и диверсии лишь сплотили кубинцев, окончательно обозначив образ врага.

Корабли флотилии интервентов, вышедшей в направлении Острова свободы, несли около 2,5 тысячи тонн вооружения и боеприпасов. Кубинским контрреволюционерам и агентуре ЦРУ было передано зашифрованное радиосообщение о том, что вторжение начато и пришло время для активных действий по организации широкомасштабных диверсий. Однако кубинской контрразведке удалось пресечь на корню все попытки дестабилизации обстановки в стране, и американские планы относительно создания на Кубе хотя бы подобия временного правительства провалились.

С рассветом 17 апреля началась высадка первого эшелона десанта. На дорогу, соединявшую побережье залива с остальным островом, был выброшен парашютный десант. Начался бой. Кубинские пограничники и милисианос (бойцы народного ополчения) численностью около 100 человек задержали продвижение противника, имевшего едва ли не десятикратное превосходство. С началом интервенции на Кубе была организована всеобщая мобилизация. Но кубинцам, узнавшим о том, что революция оказалась под угрозой, особые приглашения были не нужны. Добровольцев было так много, что для них просто не хватало оружия, пункты раздачи которого были организованы прямо на улицах.

Для остановки продвижения интервентов вглубь страны главным командованием революционных вооруженных сил Кубы было решено использовать авиацию для срыва высадки войск на побережье, а также последующей блокировки высадившихся сил с моря и суши. Семь батальонов пехоты, 20 танков Т-34 и 10 САУ-100, а также 14 минометных и артиллерийских батарей были отправлены на место боя. К 18 апреля инициатива перешла к кубинцам — они потопили четыре корабля противника, сбили пять самолетов, оттеснив интервентов к побережью залива. Утром 19 апреля кубинские революционные войска окончательно сломили сопротивление американцев.

Первая интервенция, подготовленная США в Латинской Америке, потерпела поражение. Однако американское руководство готовило реванш, и в ноябре 1961 года разработало план новой операции по смене режима на Кубе под кодовым названием «Мангуст», которая должна была начаться в октябре 1962 года. Для предотвращения нового вторжения на Кубу СССР тайно разместил на острове ракеты средней дальности с ядерными боезарядами. В результате разразился Карибский кризис — величайшее военно-политическое противостояние XX века.

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