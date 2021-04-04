7 апреля 2021

Сегодня, друзья мои, речь у нас пойдёт об игрушках. О детских игрушках, без которых трудно представить воспитание любого малыша. В отличие от моего детства, в котором была всего лишь одна пластмассовая лошадка (на трёх ногах!), доставшаяся мне от кого-то из старших братьев и сестёр, моим детям повезло куда больше. Особенно мальчикам, которым я сначала привозил из зарубежных поездок маленькие коллекционные машинки с металлическим (!) корпусом, а потом перешёл к разного рода конструкторам, хорошо развивающим не только детскую фантазию, но и моторику рук. Особое место в выборе наборов для собирания миниатюрных домов, тракторов и человечков отводилось игрушкам из натурального дерева, экологически чистым и, значит, практически не опасным для малышей. Такие наборы — в основном скандинавского производства — стоили несколько дороже, чем пластиковые китайские, но в их безопасности мы были уверены.

Правда, со временем, когда дети увлеклись комплектами фирмы «Lego», яркими и универсальными в использовании, я, поинтересовавшись, из какого материала состоят детали конструкторов, был, откровенно говоря, поражён: практически большинство деталей изготавливаются из биоразлагаемого пластика на основе сахарного тростника, который абсолютно безопасен для детей. Помню, ещё обратил внимание на такой потрясающе интересный штрих в прилагаемой инструкции: каждый маленький человечек в конструкторе имеет отверстие — на тот случай, если ребёнок вдруг каким-то образом его проглотит, это отверстие позволит дышать…

Так подробно рассказываю вам об этих детских игрушках потому, что именно сегодня отмечается 130-летие со дня рождения Оле Кирка Кристиансена, человека, придумавшего Lego. Оле был 10-м ребёнком в бедной фермерской семье, проживавшей в Ютландии, в западной части Дании. С 14 лет он начал осваивать плотницкое ремесло, мечтая найти работу, позволявшую помочь родителям в содержании большой семьи. Чуть повзрослев, отправился на поиски своего счастья сначала в Германию, а затем в Норвегию. Заработанных денег со временем хватило на то, чтобы, возвратившись домой, купить столярный цех и склад древесины. Первое время Оле не только работал на своём предприятии, но и жил там же.

Молодая супруга, оставив на его попечение четверых малышей, очень рано ушла из жизни. И 40-летнему Кристиансену ничего не оставалось, как и детей на ноги поднимать, и совершенствовать производство гладильных досок и лестниц. Подраставшие сыновья как раз и подсказали ему идею создания детских конструкторов из деревянных деталей. Дело на удивление пошло на лад. Долго рассказывать историю развития семейного бизнеса по производству игрушек Lego (от датских слов leg и godt — «играть» и «хорошо») не буду. Замечу лишь, что если поначалу на предприятии Кристиансена и его сыновей работало 40 человек, то сейчас в 37 представительствах компании в Европе, Америке, Бразилии и Южной Корее трудятся 8 тысяч сотрудников. А главный завод в Дании занимает площадь в 210 тысяч квадратных метров!

Мечты сбываются. Компания, созданная простым деревенским плотником из глухой Ютландии, сегодня известна во всём мире. Ежегодно она выпускает сотни миллионов детских наборов, которые продаются практически в каждой стране на всех континентах. Из деталей Lego, создаваемых всего за один год, можно создать цепочку, которая способна 10 раз обогнуть земной шар!..

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.