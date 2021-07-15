17 липня 2021

Вивчаючи біографію знаменитого мандрівника Миклухо-Маклая, який народився, до речі, рівно 175 років тому, 17 липня 1846 року в родині інженера поблизу міста Боровичі Новгородської губернії, я звернув увагу на такий цікавий факт. На початку 1866 року 19-річного тоді ще студента взяв з собою у велику наукову подорож відомий німецький натураліст Ернст Геккель. Протягом трьох наступних років їм вдалося побувати на Мадейрі, Тенеріфе, Гранд-Канарії, в Марроко, Іспанії та Франції. Дивно, але у всіх цих місцях і мені в різні роки довелося бувати, відкриваючи для себе приголомшливі речі, пов'язані з природою, місцевими звичаями і побутом що проживають там людей. Відмінність наших з Миклухо-Маклай відкриттів полягала лише в тому, що я це робив для себе, а він — для всього людства.

Уже в тій першій своїй науковій експедиції, вивчаючи особливості місцевої фауни на Канарських островах, Миклухо-Маклай знайшов зовсім новий вид вапняної губки, назвавши її на честь корінних мешканців Guancha blanca. Цікаво, що аборигени, прийнявши вчених за чаклунів, часто зверталися до них з проханнями про лікування і прогнози. Ні, ось як раз чого-чого, а пророкувань від Миклухо-Маклая очікувати не доводилося. У дитинстві навчався він на подив погано — частково через погане здоров'я, частково через рідкісного небажання осягати науки взагалі. З тієї ж причини, вступивши до Петербурзького університету, незабаром кинув його і поїхав до Європи. Кілька років намагався отримати освіту в різних університетах — Гейдельберзькому, Лейпцігському і Ієнськом. І тільки випадкова зустріч з Ернстом Геккелем і запрошення стати його асистентом під час подорожі, породили в юному студентові інтерес до природничих наук.

У родині Миколи Миклухо-Маклая з покоління в покоління передавалося переказ про те, що основоположником їх роду був шотландський найманець Мікаел Макалай. Дослідники пізніше встановили, що це була всього лише легенда. Насправді Микола Миклухо-Маклай походив із бідної козачого роду і особисто він мав цей рід прославити назавжди.

У вересні 1871 корабель «Витязь» висадив на північно-східному узбережжі Нової Гвінеї молодого вченого Миклухо-Маклая і його помічників — шведського матроса Ольсена і уродженця острова Ніуе, якого всі називали Боєм. За допомогою моряків на березі була побудована хатина, що служила Миклухо-Маклаю і науковою лабораторією, і місцем проживання. Побачивши білих людей, остров'яни спочатку вирішили, що це повернувся їх великий предок Ротей, якого вони вважали мало не богом. Але після того, як корабель відсалютував, прощаючись з тими, хто залишався на березі, папуаси страшно злякалися і довго потім вважали Миклухо-Маклая і його помічників злими духами. Тільки його вміння рятувати людей, які отримали поранення або страждали від тяжких захворювань, допомогло викликати у місцевого населення безмежну до нього довіру.

У своїй знаменитій хатині вчений написав «Антропологічні замітки про папуасів Берега Маклая у Новій Гвінеї», наніс на карту архіпелаг Задоволених Людей і великий протоку, відкрив новий вид цукрового банана, цінні плодові й олійні рослини. З тривалої подорожі тепер уже всесвітньо відомий дослідник повернувся разом з дружиною, дочкою прем'єр-міністра британської колонії Новий Південний Уельс, і двома синами. Пішов з життя Миклухо-Маклай дуже рано, у віці всього лише 42 років, при цьому залишивши після себе величезну наукову спадщину.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.