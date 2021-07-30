9 серпня 2021

Наш сьогоднішній герой — людина дивовижної долі. Припускаю, звичайно, що хтось із представників нинішнього покоління може не знати ім'я Юрія Гуляєва, який народився 9 серпня 1930 року. Але я просто впевнений, що немає такої людини, яка б не чула пісню «Києве мій», що є неофіційним гімном нашої столиці, в його виконанні. Народився Гуляєв в далекій Тюмені і перш ніж став солістом Київського театру опери і балету, встиг поїздити містами і селами величезного Радянського Союзу. Його мама, пристрасно любила класичну музику, багато часу провела з сином, вивчаючи пісні і романси, але при цьому мріючи, щоб Юрій став лікарем. З любові до рідної неньки він спочатку і вступив до медичного інституту. Але потім, усвідомивши, що це все-таки не його професія, зайнявся співом професійно, ставши студентом Свердловської консерваторії.

У талановитого хлопця був настільки широкий діапазон голосу, що педагоги, спочатку не розпізнавши його унікальності, працювали з Юрієм як з тенором. Насправді ж його покликанням був баритон — ліричний, м'який, трохи приглушений, з «матовим», як потім підкреслювали фахівці, звуком, але при цьому з разюче потужною динамікою. Коли — вже на сцені Донецького театру опери і балету, а потім і Київської національної опери — Гуляєв виконував арії Германа в «Травіаті» Верді або графа Ді Луна в «Трубадурі» того ж автора, або Фігаро в «Севільському цирульнику» Россіні, або Онєгіна в опері «Євгеній Онєгін» Чайковського, його голос огортав душу глядача і настільки заворожував публіку, що вона в захваті зривалася з місць, влаштовуючи виконавцю тривалі овації. У 1971 році після виступу Юрія Гуляєва на сцені знаменитої паризької «Олімпії» французькі газети писали: «Після виконання всього лише декількох пісень баритон Київської опери фактично зупинив концерт. Зал влаштував йому овацію, стоячи до тих пір, поки співак не виконав на „біс“ арію Фігаро».

Композитор Олександра Пахмутова, яка написала зі своїм чоловіком поетом Миколою Добронравовим спеціально для Юрія Гуляєва цикл пісень «Сузір'я Гагаріна», згадувала: «Ми всі аплодували йому так, що боліли долоні …» А ще вона підкреслювала те, що було відомо практично всім, хто знав Гуляєва: «жінки любили Юру до сліз …» і жінки його любили, і космонавти, які просили частіше виступати перед ними, особливо напередодні відповідальних стартів, і друзі — Володимир Висоцький, Муслім Магомаєв, Роберт Рождественський, Інокентій Смоктуновський. Але більше всіх любили його, звичайно ж, дружина Лариса і синуля Юра-молодший. Це через хворобу сина і єдину можливість вилікувати його в Москві Юрій Гуляєв зважився з сім'єю переїхати в столицю Союзу. Там, ставши солістом Великого театру, він, на жаль, на сцену виходив вже не так часто, як хотілося. Там це називалося «жорсткою конкуренцією». Зате з гастролями Гуляєв об'їхав чи не півсвіту.

Сина Гуляєвим вдалося таки вилікувати, став він з часом кандидатом наук і викладачем МГУ. А ось Юрій-старший все частіше почав хворіти. Все більше часу тепер проводив він в лікарнях. І причиною тому була не пристрасть до алкоголю, про що направо і наліво подейкували московські кумасі, а прогресуюча астма. Від неї-то він врешті-решт і загинув, виїхавши вранці з гаража і, відчувши біль у грудях, прийняв ліки від астми. А це був серцевий напад… Пахмутова потім написала: «Він був людиною великої доброти. Ніхто й припустити не міг, що 8 років його мучила астма, що важко хворів син. Це була душа, повна сліз. Його обличчя світилося відкритою посмішкою, а що ховалося за нею, знали тільки найближчі люди… Тембр його голосу унікальний — природа досі не знайшла йому заміну і, можливо, не знайде ніколи… «

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.