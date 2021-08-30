31 серпня 2021

З моменту свого народження Киічиро Тойода був приречений стати знаменитим. Справа в тому, що він народився в сім'ї відомого на всю Японію винахідника Сакичи Тойода, який прославився створенням найсучасніших в той час ткацьких верстатів, засновника ткацької компанії Toyoda Loom Works, який отримав 85 патентів на свої винаходи, та був прозваний за це «королем японських винахідників». Через два роки після народження сина Сакичи Тойода винаходить перший в Японії ткацький верстат з власним електроживленням, а потім прописує теорію «5 чому», що дозволяє робітникам системно виявляти причини поломки механізмів і визначати шляхи їх усунення.

Маленький Киічиро на всі питання, пов'язані з його майбутньою професією, відповідав кількома словами: «Буду, як тато!» Так, власне кажучи, й вийшло. Закінчивши найпрестижніший на початку ХХ століття в Японії вищий навчальний заклад — Токійський університет (причому, відразу два факультети — машинобудування та юридичний), Киічиро Тойода реєструє компанію Toyoda Automatic Loom Works, якій в майбутньому судилося перетворитися в корпорацію Toyota Motors. Але якийсь час він продовжує батьківську справу, виробляючи найпопулярніші ткацькі верстати типу «G» із заміною човника без зупинки. Справа в тому, що в 1929 році в Японії заборонили нічну працю на підприємствах, і попит на автоматичні станки зріс багаторазово. Пізніше досвід роботи таких верстатів Киічиро Тойода застосує в виробничій системі Toyota Motors. А поки він усе ще випускає ткацькі верстати, відкривши при батьківській компанії перший підрозділ, який зайнявся автомобілебудуванням. Тоді ніхто ще навіть уявити собі не міг, що непрофільний напрям виробництва автомобілів невдовзі дозволить корпорації Toyota Motors увійти в десятку найбільших в світі виробників автомобілів.

Перший автомобіль власного виробництва Model A1, що з'явився в травні 1935 року, представляв собою гібрид технічних рішень, запозичених у американських автогігантів General Motors і Chrysler. Однак вже через три роки з'явився вдосконалений прототип Model AA, розроблений і виготовлений за особистої участі Киічиро Тойоди. І це вже був автомобіль нового покоління. До 1939 року продажами нових японських автомобілів займалися вже 37 дилерів у різних країнах. Ставши президентом Toyota Motor Co. LTD, Киічиро Тойода чимало зробив для розвитку японського автомобілебудування. Створивши дослідні центри, він прагнув впроваджувати новітні наукоємні та паливно-ефективні технології, тим самим напрацьовувалися конкурентні переваги. І з часом це почало позначатися й на якості автомобілів, що випускалися його корпорацією, й на зростанні їх продажів.

Він помер в 1952 році в розквіті сил, не доживши всього декількох днів до свого 58-річчя, від інсульту. Але закладені ним принципи організації успішного виробництва продовжують жити в Японії, та й в інших країнах, до сих пір. І серед них: «довіряй, але перевіряй»; «точно в строк»; «народжують тіло, але не характер«…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.