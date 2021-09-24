26 вересня 2021

Іменем героя нашої сьогоднішньої розповіді названо протоку між Вогняною землею і Антарктидою, відкриту ним при здійсненні першої кругосвітньої подорожі в англійській історії. Але це, виявляється, далеко не все, чим прославився в своєму досить короткому, але надзвичайно яскравому житті знаменитий мореплавець, мандрівник і пірат (!) Френсіс Дрейк.

У родині Дрейків було 12 дітей і якраз найстаршим з них був Френсіс. Йому довелося рано почати працювати — вже в 12 років він став юнгою на торговому кораблі свого далекого родича. Причому, завдяки своїй працездатності та цілеспрямованості Френсіс так сподобався власнику судна, що той саме юному Дрейку заповів свій корабель. І в 18 років Френсіс став повноправним капітаном. Під час однієї з работорговельних експедицій на англійський караван підступно напала іспанська ескадра, що потопила всі кораблі супротивника. Вціліли лише два судна — Дрейка і Хокінса. Молодий капітан заприсягся жорстоко помститися іспанцям. І незабаром слово своє дотримав.

У 1573 році він прославився тим, що, захопивши на Панамському перешийку місто Номбре-де-Дьос, Дрейк пограбував знаменитий іспанський «Срібний караван» (близько 30 тонн срібла!). А потім не залишив живого місця від декількох іспанських судів біля гавані Картахени. Після цього іспанці почали називати його Ель Драк (Дракон, «El Drague»), пообіцявши за його голову винагороду, рівну сьогодні 7 мільйонам доларів! Зовсім по-іншому до знаменитого пірата ставилася англійська королева Єлизавета I. Відправивши капітана Дрейка на 100-тонному чотирищогловому флагманському галеоні «Пелікан» в експедицію до тихоокеанського узбережжя Америки, вона благословила його не тільки на відкриття нових земель, а й на пограбування всього цінного, що зустрінеться на його шляху. Дрейк з рідкісною ретельністю виконав королівське доручення. Він не тільки здійснив кругосвітню подорож, відкривши нові землі і протоки, але і на перейменованому з «Пелікана» в «Золоту лань» кораблі зумів награбувати скарбів на 600 тисяч фунтів, що відповідало сумі, яка вдвічі перевищувала річний дохід всієї Англії! Королева урочисто удостоїла легендарного капітана (і не менш легендарного пірата) лицарським званням. А ще повеліла поставити «Золоту лань» в спеціальному доці в гирлі Темзи. До речі, через 100 років з палубних дощок цього галеона було виготовлено крісло, яке король Карл II подарував Оксфордському університету, де воно знаходиться донині.

Френсіс Дрейк прославився ще й тим, що під час подорожей перетворив свою каюту в розкішний світський салон, в якому його обслуговували пажі в золочених камзолах, а насолоду для вух створювали спеціально найняті для цієї мети професійні музиканти. Крім того, зі своєї кругосвітньої подорожі, яка урочисто завершилася в цей день, 26 вересня 1580 року Дрейк привіз до Англії бульби картоплі і полуниці. І якщо спочатку красивими квітами картоплі придворні дами прикрашали свої наряди, то пізніше, спробувавши сам овоч, мільйони бідних землевласників почали вирощувати його «для порятунку від голоду і гіркої потреби». Саме так написали вдячні нащадки на постаменті пам'ятника, встановленого в місті Оффенбурзі Дрейкові, «який поширив у Європі цей дорогоцінний дар Божий»…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.