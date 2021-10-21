25 жовтня 2021

Пабло Пікассо, який народився 25 жовтня 1881 року у галасливій портовій Малазі на півдні Іспанії, був старшим з чотирьох дітей відомого в місті художника. Дон Хосе славився тим, що розписував столові кімнати у будинках вельможних співгромадян. Причому, нікого не бентежило те, що його улюбленими мотивами були листя, пір'я, бузок, папуги і, звичайно ж, голуби. Сім'я художника жила на площі Мерсед, яку обрамляли старі платани, суцільно всіяні голубиними гніздами.

Дон Хосе практично в кожній своїй роботі знаходив місце для зображення улюблених птахів. А з деяких пір, помітивши здібності старшого сина в живопису, почав поступатися Пабло вимальовуванню голубиних лапок. Одного разу 9-річний хлопчик так захопився зображенням цих лапок на незакінченій картині батька, що, коли дон Хосе повернувся додому, він побачив перед собою повністю намальовану картину. Завершену в прекрасному стилі. Його це просто вразило.

Після переїзду сім'ї до Барселони дон Хосе, який отримав посаду у престижній Школі витончених мистецтв Ла Лонха, попросив дозвіл його 14-річному синові взяти участь у вступному конкурсі. За правилами школи, Пабло був занадто юним для цього. Але приймальна комісія пішла назустріч проханню його батька. І незабаром була вражена тим, що роботу, на яку відводився цілий місяць, юний художник виконав всього лише за один день! І виконана вона була блискуче.

Навесні 1901 року Пабло Пікассо відправляється в Париж. Він неймовірно впевнений в собі. Живучи в маленькій кімнатці на бульварі Кліші, він створює великі твори, які пізніше отримали назву «блакитного періоду». Його улюблений блакитний колір («колір всіх кольорів!») Домінує мало не в кожній новій картині. Та й сам художник в той час одягається тільки в блакитне. Картини «блакитного періоду» багатьма цінителями живопису вважаються кращими в його творчості. Хоча з таким же успіхом можна до числа кращих відносити і твори пізнішого періоду, названого «рожевим».

У майстерні Пікассо завжди панував страшний хаос. Книги, дивні предмети, якісь вуличні труби, штучні квіти і живі білі миші — все це було змістом його власної системи, що не терпить сковування, нав'язування чогось обов'язкового. Він творив, як дихав, — уривчасто, жадібно, хапаючи повітря на повні груди. Франсуаза Жило, художниця, з якої Пікассо прожив 10 років, згадувала, як на її питання, чому він по 3−4 години стоїть перед мольбертом, не дозволяючи собі ні на хвилину відволіктися від роботи, Пабло відповів:

- Мене не втомлює стояння на одному місці. Тому-то художники і живуть так довго. Я, поки працюю, залишаю своє тіло за дверима, подібно до того, як мусульмани залишають взуття перед входом в мечеть …

Хаос панував не тільки в обстановці, звичній для Пікассо. На хаос були схожі і його численні романи — з Ольгою Хохловою з балетної трупи Сергія Дягілєва, Дорою Маар, Франсуазою Жило, яка народила йому двох дітей, і Жаклін Рок, на якій він одружився в кінці життя.

Автор знаменитих на весь світ картин «Герніка» (1937), «Авіньйонський дівиці» (1907), «Портрет Гертруди Стайн» (1906), «Дівчинка на кулі» (1905), «Дон-Кіхот» (1955) і багатьох інших, людина, яку не без підстав вважають основоположником кубізму у сучасному мистецтві, творив, любив і його любили до останніх днів свого довгого життя.

Помер великий художник у квітні 1973 на віллі Нотр-дам-де-Ві у французькому Мужені у віці 91 року і був похований у старовинному замку Вовенарг, в якому жив і працював у 1958−1961 роках.

«Полотна ніколи не бувають закінчені, — сказав він перед смертю. — Зазвичай вони зупиняються в певний момент, тому що приходить щось, що перериває роботу …»

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.