Опалювальний сезон розпочався, але у квартирі холодно: що зробити, щоб не платити за відсутнє тепло

З початком опалювального сезону жителі багатьох міст України нарікають на не надто теплі батареї у себе вдома, а до кого звертатися зі скаргою, не знають. Експерт аналітичного центру Асоціації міст України Олег Гарник у такій ситуації радить насамперед з'ясувати питання з управителем будинку (компанією чи ОСББ) — можливо, в системі теплопостачання є поломки або тепло не подають спеціально.

Наприклад, ОСББ могло ухвалити рішення не відкривати вентиль до певної дати, щоб заощадити гроші.

Також можливо, що батареї в квартирі гарячі, але в квартирі все одно холодно. Тут проблема може бути у поганій термомодернізації квартири — найчастіше так страждають мешканці нижніх поверхів багатоквартирних будинків чи «кутових» квартир, пояснив експерт в інтерв'ю Обозрєватєлю.

Якщо управитель будинку виявився не в курсі вашої проблеми з теплом — доведеться звернутися до його постачальника тепла (як правило, такі компанії мають «гарячі» лінії, де вам можуть не тільки надати інформацію, але й прийняти скаргу).

Часто буває, що будинок вже підключили до опалення, але в квартирі все-одно холодно, причому потім приходять повноцінні рахунки за опалення на кілька тисяч. У цьому випадку, радить голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, слід зафіксувати низьку температуру у квартирі, щоб потім вимагати перерахунок. Для цього створюється комісія у складі представників компанії, яка надає послуги, Держпродспоживслужби, керуючої компанії, яка обслуговує будинок та самого домовласника.

У Києві, за словами Попенка, можна ще поскаржитися до Управління самоврядного контролю, де проблему можуть вирішити.

Раніше заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко назвав найпоширеніші причини, через які українцям відмовляють у наданні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, включаючи централізоване опалення.

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