- 10:04 Скандал з Дюжевим на показі Юдашкіна обростає новими подробицями: що сталося
- 10:01 Андрій Шевченко очолить найстаріший футбольний клуб Італії: відома зарплата фахівця
- 09:44 «Видатний державний діяч, публіцист, порядна людина»: помер колишній нардеп Георгій Крючков
- 09:39 Димитрієвська батьківська субота: що не можна робити і які молитви читати вдома та в церкві
- 09:30 Коронавірус в Україні: статистика захворюваності та смертності по областях (оновлюється)
- 09:13 Субсидію на опалювальний сезон отримають не всі українці: названо важливу умову
- 09:11 Це повна нісенітниця. Блеф, — бос France Football спростував «тріумф» Мессі у голосуванні за «Золотий м'яч»
- 08:40 Яким трьом знакам зодіаку варто виявити обережність та уважність 6 листопада
- 08:14 Мінімальна пенсія 7800: хто отримає додаткові виплати з 1 січня
- 08:04 Де дивитись онлайн «Динамо» — «Ворскла»: розклад трансляцій матчів 14-го туру чемпіонату України
- 07:55 Традиції та заборони 6 листопада: кому допомагає та на які дива спроможна ікона «Всіх скорботних Радість»
- 07:20 Зізнання та торги за серце Злати Огнєвич: всі подробиці восьмого ефіру «Холостячки»
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1998
Скульптор: Salvador Furió
Висота: 35 cm Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Рівно 125 років тому на сторінках друкованого видання Customer's Afternoon Letter, що щодня виходило у Нью-Йорку, був вперше опублікований класичний варіант індексу Dow Jones (DJI), відомого зараз кожному фінансисту або банкіру, який хоч трохи поважає себе.
Сталося це невипадково та не відразу. Троє журналістів, які за десять років до цього заснували видання, що перекладалося, як «післяобідній лист клієнтам», спочатку писали новинні біржові зведення від руки та кур'єрами доставляли їх нечисленним клієнтам. Однак незабаром Чарльз Доу, Едвард Джонсон та Чарльз Бергстрессер зрозуміли, що якщо щодня відстежувати фондові індекси найбільших американських компаній, передплатниками їхнього видання стануть тисячі бізнесменів. Так, власне, і вийшло.
Ідейним натхненником всієї витівки був Чарльз Генрі Доу, який народився 6 листопада 1851 року у маленькому містечку Стерлінг, штат Коннектикут. Батько Чарльза, який тримав невелику ферму, помер, коли хлопчику було лише 6 років. Тож через злидні, в яких опинилася родина, йому не вдалося навіть закінчити середню школу. Проте грамоту Чарльз знав непогано. А ще у нього з юних років виявилася пристрасть до репортерської роботи. Об'їздивши чимало штатів й попрацювавши журналістом у низці відомих на той час газет, Доу зрозумів, що здатний на більше. Ось тоді він із двома колегами і вирішив випускати досить специфічне видання, яке було приречене на ажіотажний попит. Їхня інформаційна агенція, названа Dow, Jones & Company, почала швидко розростатися. Customer's Afternoon Letter, друкуючи на своїх сторінках не лише біржові новини, а й аналітичні статті, політичні огляди та відповіді на запитання читачів, справило справжню революцію на Уолл-стріт.
Незабаром видання було перейменовано на The Wall Street Journal й навіть обзавелося цілим рядом своїх кореспондентів у столицях найбільших країн світу. Газета Чарльза Доу (Едвард Джонс і Чарльз Бергстрессер з різних причин із загального бізнесу вийшли) процвітала, нарощуючи аудиторію та отримуючи величезні прибутки. Слід зазначити, що The Wall Street Journal і сьогодні є однією з найпопулярніших та найвпливовіших газет у США. А індекс Dow Jones, як і раніше, береться до уваги найбільшими компаніями світу.
Помер Чарльз Доу 4 грудня 1902 року у Брукліні (Нью-Йорк), не залишивши ні прямих нащадків, ні великих матеріальних накопичень. Зате справа, яку він створив, живе й процвітає досі.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
«Процес має продовжуватися»: у МОЗ різко розкритикували запровадження дистанційного навчання у школах
Як каже тітка Ціля, всі ми добрі люди. Тільки не завжди, не в усьому та не з усіма.
Вітер: 4 м/с 3х
Тиск: 751 мм