6 листопада 2021

Рівно 125 років тому на сторінках друкованого видання Customer's Afternoon Letter, що щодня виходило у Нью-Йорку, був вперше опублікований класичний варіант індексу Dow Jones (DJI), відомого зараз кожному фінансисту або банкіру, який хоч трохи поважає себе.

Сталося це невипадково та не відразу. Троє журналістів, які за десять років до цього заснували видання, що перекладалося, як «післяобідній лист клієнтам», спочатку писали новинні біржові зведення від руки та кур'єрами доставляли їх нечисленним клієнтам. Однак незабаром Чарльз Доу, Едвард Джонсон та Чарльз Бергстрессер зрозуміли, що якщо щодня відстежувати фондові індекси найбільших американських компаній, передплатниками їхнього видання стануть тисячі бізнесменів. Так, власне, і вийшло.

Ідейним натхненником всієї витівки був Чарльз Генрі Доу, який народився 6 листопада 1851 року у маленькому містечку Стерлінг, штат Коннектикут. Батько Чарльза, який тримав невелику ферму, помер, коли хлопчику було лише 6 років. Тож через злидні, в яких опинилася родина, йому не вдалося навіть закінчити середню школу. Проте грамоту Чарльз знав непогано. А ще у нього з юних років виявилася пристрасть до репортерської роботи. Об'їздивши чимало штатів й попрацювавши журналістом у низці відомих на той час газет, Доу зрозумів, що здатний на більше. Ось тоді він із двома колегами і вирішив випускати досить специфічне видання, яке було приречене на ажіотажний попит. Їхня інформаційна агенція, названа Dow, Jones & Company, почала швидко розростатися. Customer's Afternoon Letter, друкуючи на своїх сторінках не лише біржові новини, а й аналітичні статті, політичні огляди та відповіді на запитання читачів, справило справжню революцію на Уолл-стріт.

Незабаром видання було перейменовано на The Wall Street Journal й навіть обзавелося цілим рядом своїх кореспондентів у столицях найбільших країн світу. Газета Чарльза Доу (Едвард Джонс і Чарльз Бергстрессер з різних причин із загального бізнесу вийшли) процвітала, нарощуючи аудиторію та отримуючи величезні прибутки. Слід зазначити, що The Wall Street Journal і сьогодні є однією з найпопулярніших та найвпливовіших газет у США. А індекс Dow Jones, як і раніше, береться до уваги найбільшими компаніями світу.

Помер Чарльз Доу 4 грудня 1902 року у Брукліні (Нью-Йорк), не залишивши ні прямих нащадків, ні великих матеріальних накопичень. Зате справа, яку він створив, живе й процвітає досі.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.