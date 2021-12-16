«Невже повний кретин на екрані — це я?» — так про себе думав Юрій Нікулін, який народився 100 років тому

Ім'я видатного актора та клоуна внесено до списку «Великих коміків світу»

16 грудня 1946 р. Крістіан Діор відкрив у Парижі власний Будинок моди.

17 грудня 1921 р. Народилася письменниця Анн Голон, автор серії знаменитих романів про Анжеліку.

18 грудня 1946 р. Народився американський кінорежисер Стівен Спілберг («Щелепи», «Парк Юрського періоду», «Індіана Джонс», «Врятувати рядового Райана»).

19 грудня 1666 р. На Вінниччині між козаками та військами Речі Посполитої відбулася Браїлівська битва, внаслідок якої поляки були повністю розгромлені.

21 грудня 1596 р. Народився архімандрит Києво-Печерського монастиря, засновник Києво-Могилянської академії Петро Могила.

22 грудня 1941 р. Прем'єр-міністр Британії Вінстон Черчілль прибув до Вашингтона для переговорів із президентом США Франкліном Рузвельтом щодо об'єднання зусиль двох країн у війні проти Німеччини та Японії.

Юрій Нікулін народився 18 грудня 1921 року у місті Демидові (нині Смоленська область). Його батько організував пересувний театр революційного гумору, де сам ставив спектаклі та грав. У 1925 році сім'я переїхала до Москви. Жили дуже скромно, у комуналці. «Як же я заздрив іншим хлопцям, коли в них з'являлися велосипеди! — розповідав Юрій Нікулін в одному з інтерв'ю. — Я мріяв про велосипед. Якось купив три квитки лотереї „Автодор“ по півтиннику. І мій квиток виграв велосипед! Але виграш можна було отримати й грошима — сто п'ятдесят рублів. А вдома не було грошей. Мама сказала: „Слухай, візьми грошима, а ми тобі з батьком опісля купимо“. — „Я знаю, що не купите“. — „Купимо!“ Не купили…» Перші сім класів Юрій навчався у зразковій школі № 349, де частими гостями були відомі письменники. Але через далеко не зразкову поведінку Нікуліну довелося перейти до звичайної школи.

Юрій Володимирович пройшов війну. Демобілізувавшись у 1946 році, спробував вступити до ВДІКу, але його не прийняли. Члени комісії не виявили в абітурієнта жодних акторських здібностей. Після провалу хотів вступити до ГІТІСу на театральний факультет, але й туди не взяли. В результаті він пішов до школи-студії розмовних жанрів при Московському цирку на Цвітному бульварі. Перший виступ Нікуліна на манежі відбувся 25 жовтня 1948 року. Потім він став працювати асистентом разом із популярним тоді клоуном Карандашом. Припинив виходити на арену, коли йому виповнилося 60 років. З 1983 року Юрій Нікулін — директор та художній керівник Московського цирку на Цвітному бульварі. При ньому для цирку було збудовано повністю нову споруду, відкриття якої відбулося 1989 року.

Цирку Юрій Володимирович віддав майже 50 років свого життя, але по-справжньому його знаменитим зробило кіно. Він дебютував на екрані у 36 років. Одна з кіноновел альманаху «Цілком серйозно» — «Пес Барбос і незвичайний крос» Леоніда Гайдая — започаткувала ролі, які забезпечили актору всенародну любов. «Гастролюючи в одній із зарубіжних країн, ми потрапили на прийом до радянського посольства, — розповідав Юрій Володимирович. — Після прийому посол, взявши мене під руку, привів до кабінету. «Щось покажу, — сказав він, відкрив сейф і витяг звідти коробку з плівкою: «Це ваш «Пес Барбос». Тримаю в сейфі, щоб довше зберігся. У свята дивимося його всім посольством. А головне — показуємо іноземцям перед початком ділових переговорів. Вони регочуть і після цього з ними легше домовитися».

Балбес, Бувалий і Боягуз - воістину народні улюбленці

«Мені приходили листи із найнеймовірнішими адресами, — згадував артист. — „Москва, найбільший театр. Нікуліну“, „Москва. Кремль. Нікуліну“. А була й така адреса: „Листоношо, передайте цей лист артистові Нікуліну, який грав у багатьох кінах“. Вперше побачивши себе на екрані, буквально остовпів. „Невже я такий?“ — здивувався. Не вважаю себе красенем, однак, загалом, думав, що виглядаю нормальною людиною, а тут на екрані повний кретин з гугнявим голосом, з поганою дикцією».

Першу серйозну драматичну роль Юрій Нікулін зіграв у фільмі «Коли дерева були великі». Під час зйомок Нікуліна, який грав п'яницю та дармоїда, не пустили якось на майданчик, розташований у меблевому магазині. Артиста прийняли за злодія та викликали міліцію.

А в такій улюбленій радянськими глядачами «Кавказькій бранці» Юрій Нікулін відмовлявся зніматися через те, що багато ситуацій здавались йому нецікавими та неправдоподібними. До його думки приєднався Євген Моргунов. Леонід Гайдай ледве умовив акторів зніматися, дозволивши їм переписати те, що не сподобалося. Більш того, режисер купив ящик шампанського і видавав за вдалий жарт по пляшці членам знімальної групи.

Юрій Нікулін усе робив для того, щоб оточуючим було весело

А ще видатний актор та клоун був визнаним майстром анекдоту. Збирати анекдоти почав ще батько Юрія Нікуліна, а потім заповітний зошит у спадок перейшов до сина. Вже в літні роки Юрій Володимирович вів телепередачу «Білий папуга», де збиралися відомі актори, розповідали анекдоти та смішні історії.

Помер відомий артист на 76-му році життя. Представники оксфордської «Енциклопедії кіно» внесли ім'я Юрія Нікуліна до списку «Великих коміків світу».

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