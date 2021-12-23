25 грудня 2021

Наприкінці грудня 1931 року Конрад Хілтон втратив права власності на компанію «Hilton Hotels». То був повний крах. До речі, у житті Хілтона (народився, між іншим, 25 грудня 1887) не перший. Перший нищівний крах він пережив, повернувшись із Першої світової війни, яку провів на фронті в Європі, і вирішив створити невеликий банк у рідному штаті Нью-Мексико. На той час його батько, успішний підприємець, а пізніше і депутат законодавчих зборів штату, загинув у автомобільній катастрофі і всі обов'язки за утриманням багатодітної сім'ї Хілтонів лягли на плечі Конрада. Прогорівши з першим банком, молодий ветеран війни зробив кілька спроб створити інші банки. І це теж закінчилося невдачею.

Тоді він переїхав до містечка Сіско (штат Техас), де, влазячи в борги, зібрав суму, необхідну для придбання невеликого готелю «Моблі», більше схожого на нічліжку для робітників нафтових копалень, ніж на пристойний готель. Але, згадавши свій перший готельний досвід, коли у важкі для сім'ї часи доводилося — за порадою батька — шукати на вокзалі випадкових постояльців для домашнього пансіону, Конрад вирішив взятися за облаштування нового готелю. Він збільшив кількість номерів. Потім придумав спорудити вітрини з різними корисними дрібницями — від газет і журналів до щіток і зубної пасти — навколо кількох колон у холі. Потім вишколив персонал так, що будь-яка забаганка клієнта виконувалася миттєво. І справа пішла! Навіть кожна вітрина у холі почала приносити до 8 тисяч доларів на рік. До 1924 року Хілтон вже мав кілька готелів на 350 номерів у різних містах. А в 1925 році відбулося відкриття першого створеного з нуля готелю — «Dallas Hilton» — у столиці штату. На подив друзів, які знали про його невдалий банківський досвід, Конрад в готельному бізнесі добивався одного великого успіху за іншим. Поки не трапилася Велика Криза кінця 1920-х — початку 1930-х років. Майже 80 відсотків готелів в Америці розорилися. Рятуючи свій бізнес, Хілтон продав три готелі з восьми. Але це не допомогло. І тоді, продавши готелі новим господарям, Конрад пішов працювати до них же керуючим своєю колишньою компанією. Незабаром, отримавши фінансовий перепочинок, він почав викуповувати назад один готель за іншим. Рівно 75 років тому, 1946 року, було засновано велику корпорацію «Hilton Hotels». Готельна мережа стала найбільшою у США. У 1949 році Конрад зумів придбати найфешенебельніший готель у Нью-Йорку — «Waldorf-Astoria», а потім і перший свій готель за межами Америки — у Пуерто-Ріко. До 1960-х років «Hilton Hotels» стала найтехнологічнішою мережею готелів у світі. Тепер вона вже була представлена і в Лондоні, і в Римі, і в інших десятках столиць. Серед принципів роботи готелів Хілтона стали такі непохитні правила, як: клієнту безкоштовно потрібно пропонувати якнайбільше послуг; все, що може знадобитися клієнту, має продаватися у готелі; весь простір готелю має приносити прибуток.

Від управління корпорацією Конрад Хілтон відійшов у 78 років, присвятивши весь свій вільний час читанню лекцій перед студентами факультетів готельного бізнесу. Помер він у 1979-му у віці 91 рік у Далласі, де колись починав створювати свою готельну імперію. В автобіографічній книзі «Будь моїм гостем» він написав: «Головне завдання людини — постійно бути напоготові, оскільки наступна випадкова зустріч, покупка чи подорож можуть виявитися переломним моментом у нашому житті…»

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.