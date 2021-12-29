Завіряти чи не завіряти у нотаріуса: Мін'юст роз'яснив нюанси оренди житла

При оренді житла сторони укладають письмовий договір, який за бажанням може бути засвідчений у нотаріуса. Проте трапляються випадки, коли похід до нотаріуса обов'язковий.

Нюанси оренди житла роз'яснили у Міністерстві юстиції.

«Згідно з ч.1 статті 811 Цивільного кодексу України, договір оренди житла укладається у письмовій формі. Водночас, як зазначено у ч.4 статті 209 Цивільного кодексу, угода на вимогу однієї із сторін може бути засвідчена нотаріально. Така дія буде додатковим захистом для кожної із сторін у разі виникнення спору. Договір найму житла укладається на строк, встановлений договором. Якщо у договорі термін не зазначений, вважається, що його укладено на 5 років», — зазначили у міністерстві.

Нотаріальне засвідчення документа є обов'язковим, згідно з ч. 2 статті 811 Цивільного кодексу України, якщо йдеться про оренду житла з викупом. Така угода передбачає, що одна сторона — підприємство-орендодавець передає іншій стороні — фізичній особі (особі-орендарю) житло за плату на тривалий (до 30 років) термін, після якого або достроково, при повній сплаті орендних платежів, житло переходить у власність орендаря.

«У договорі оренди житла мають бути прописані істотні умови, необхідні для таких договорів: предмет договору (будинок або квартира із зазначенням конкретної адреси), термін дії договору та оплата. Бажано передбачити й інші умови, наприклад, вказати права та обов'язки сторін, порядок розірвання договору. Інакше до неврегульованих сторонами нюансів договору застосовуватимуться загальні положення Цивільного кодексу України», — пояснюють у міністерстві.

При цьому орендодавцям нагадують, що плата, яка отримується, є доходом фізособи і підлягає оподаткуванню. Відповідно до статті 170.1.5. Податкового кодексу України, якщо договір оренди житла нотаріально засвідчується, нотаріус виступає податковим агентом та у день нотаріального засвідчення має направити відповідне повідомлення податкової інспекції за податковою адресою платника податку (орендодавця).

Нагадаємо, що орендарі житла — переселенців із тимчасово окупованих територій мають право на повернення частини сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Для цього потрібно звернутися до податкової за місцем реєстрації, заповнивши декларацію та підтвердивши витрати за попередній рік.

Фото з Pixabay

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