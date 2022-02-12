Борги за комуналку «у спадок»: чи має новий власник житла погашати заборгованість попередніх власників

При купівлі житла новий власник майна не зобов’язаний повертати борги попереднього власника, якщо суд установить, що він не брав на себе обов’язку їх сплати. На цьому наголосив Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 201/11406/20.

Позивач звернулася до суду з позовом до Комунального підприємства про захист прав споживача. В обґрунтування позову зазначала, що придбала квартиру. Після придбання квартири на її поштову адресу надійшла досудова вимога про сплату заборгованості за послуги з теплопостачання у розмірі 50 204, 54 грн.

Враховуючи, що за чотири дні володіння квартирою вона не отримувала послуг із теплопостачання на таку суму, то очевидно, що це борг попередніх власників квартири. Згодом вона звернулася до відповідача із заявою про виключення з обліку по особовому рахунку заборгованості попередніх власників квартири і отримала відмову.

Суд першої інстанції та апеляційний суд не задовольнили позов жінки.

В той же час Верховний суд України підкреслив, що новий власник майна не зобов’язаний повертати борги попереднього власника, якщо суд установить, що він не брав на себе обов’язку їх сплати. Договори про надання послуг не обтяжують майно, тому за відсутності відповідної умови в договорі про відчуження нерухомого майна вимоги до нового власника про стягнення заборгованості за отриманими комунальними послугами попереднього власника є безпідставними.

«Висновки суду першої інстанції про те, що на позивача не покладено обов`язку оплатити борги попереднього власника за отримані ним комунальні послуги, а тому відсутні підстави для задоволення позовних вимог, а також висновки суду апеляційної інстанції про те, що відсутні підстави для задоволення позову та припинення протиправних дій відповідача щодо обліку боргів попереднього власника, оскільки чинним законодавством не передбачено механізму списання боргів за отримані житлово-комунальні послуги, Верховний Суд вважає необґрунтованими, оскільки це суперечить принципу ефективного судового захисту», — йдеться у рішенні ВСУ.

Як писали «ФАКТИ», наявність боргу за житлово-комунальні послуги може стати причиною відмови у наданні субсидії.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

36

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter