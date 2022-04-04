Арттерапія проти тривожних станів: поради кризового психолога

Війна — випробування, яке можна порівняти зі справжнім пеклом. Вона принесла страхи та душевні тривоги, які були невідомі більшості людей у мирному житті. Але, попри все, ці стани треба долати. І один з найдієвіших методів — арттерапія. Як позбутися тривожних станів за її допомогою, «ФАКТАМ» розповіла кризовий психолог Галина Алексеєнко.

«Прекрасний спосіб розвантажити нервову систему — слухати музику, яка заспокоює»

— Арттерапія — це терапія творчістю, — каже Галина Алексеєнко. — Сьогодні у зв'язку з війною більшість людей перебувають у стані хронічного стресу. Іноді людина відчуває незрозумілу тривожність. У такому разі спробуйте зобразити свій страх на папері, і ви зрозумієте його причину, а також зможете знайти спосіб подолання цього страху. Наприклад, людина малює рупор, якщо вона боїться повітряних тривог. Потім зобразіть захист від цього страху. Його підкаже ваша підсвідомість. Наприклад, теплий плед, чашку з чаєм, лавочку у парку, телефон. Кожен має свої способи заспокоєння. І що більше варіантів захисту, то краще. Крім того, добре, якщо ви проводите арттерапію разом з близькою вам людиною, обговорюєте це, ділитеся емоціями та думками. Малюйте також те, що вам подобається. Намалюйте на папері найприємніші моменти свого життя, своїх друзів — і ви будете почуватися набагато краще.

— Які ще види творчості можуть терапевтично впливати на психіку людини?

— Наприклад, музика, яка заспокоює. Це чудовий спосіб розвантажити нервову систему. Будь-яка творчість корисна для психіки людини у стресовій ситуації. Хтось пише музику, хтось складає вірші чи малює… Важливо займатися тим, що вам подобається, що вам до душі.

— Одна моя знайома розповіла, що в укритті вони з шестирічною дитиною вигадують казки.

— Казкотерапія — це також арттерапія. Нею справді можна займатися з дитиною у бомбосховищі, щоб їй не було страшно та дискомфортно. Придумайте історію, де герой успішно долає різні перешкоди, де добро перемагає. Можна вигадувати й комп'ютерні ігри. Дітям таке заняття дуже подобається. Також можна взяти в укриття олівці та папір, щоб малювати з малюком, пластилін для ліплення.

«Хтось пече пиріжки чи булочки і так заспокоюється»

— Багато жінок почуваються спокійніше, коли шиють, в'яжуть, вишивають…

— Дрібна моторика справді добре заспокоює. Можна робити колажі, створювати прикраси з бісеру, гончарні вироби з глини.

— Кулінарна творчість також є видом арттерапії?

— Чому ні? Хтось пече пиріжки чи булочки і так заспокоюється. До речі, буває, що людина береться за те, чого ніколи не робила, але потім так втягується в це, що нове заняття стає її хобі. Завжди варто спробувати нове.

— А фотографування може лікувати душу? Адже сьогодні займатися ним може практично кожна людина, яка має смартфон.

— Звичайно! Можна фотографувати природу та ділитися знімками у соцмережах. Такі фото мотивують людину помічати красу навколо та цінувати її. Весною ми спостерігаємо відродження природи, і це налаштовує людину на позитивні, оптимістичні думки. Якщо вам подобається створювати цікаві відео, робіть це та обов'язково діліться результатами своєї творчості з друзями, рідними, колегами. Будь-яка творчість — це процес творення, який зараз дуже важливий.

Раніше кризовий психолог Галина Алексеєнко розповідала, як допомогти дитині адаптуватися в умовах евакуації.

Фото з альбому Галини Алексеєнко

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