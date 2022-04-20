«Рятував селян від кадирівців»: на Київщині рашисти вбили колишнього охоронця Віктора Пінчука

Юрія Данилова з села Красне на Київщині 28 березня розстріляли рашисти. Він був без зброі, але виконував дуже важливу військову місію для ЗСУ. Тіло вдалось знайти у лісі лише через три тижні. Історію чоловіка у Фейсбуці розповіла його односельчанка та медіа-експертка Лариса Мудрак.

«Його називали в селі Юра — сварщик, — пише Лариса Мудрак. — Іноді разом ми розносили дворами нарублені ним рано вранці дрова. Він, посміхаючись, згадував, на яких конференціях чи державних заходах він мене бачив разом з Президентом Віктором Ющенком, а на той час він працював в охороні Віктора Пінчука. Пригадували спільних знайомих. Він вийшов на пенсію в 45 й два роки тому купив дачу у Красному для своїх старіючих батьків й малих дітей.

Застати його на дачі під час окупації було неможливо. Він весь без зупинки допомагав дачникам з різними потребами.

Його дружина Світлана, як і він, знала кожного й носилася як комета-ракета з допомогою. Побачила, що я одного дня ходила дворами з проханням картоплі для супу й принесла ввечері нам сумку картоплі, моркви, цибулі й грибів. А в той час її чоловік Юра монтував у нашому дворі з моїм братом плиту, бо якраз того дня орки підірвали газово-розподільчу станцію нашого дачного села. Юрій Данилов був керівником однієї із оперативних груп нашої самооборони. Він виводив разом з керівником дачного кооперативу Володимиром колону наших машин з села 8 березня, коли нам вдалося врятуватися. Він вилазив на сосну в лісі за кілька метрів від Житомирської траси й пильнував, щоб не було кадирівців, а на прощання чомусь помахав рукою…".

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За мужність та патріотизм рашисти й застрелили Юрія Данилова. Його поховали лише 19 квітня. Мешканці Красного планують звернутись до місцевих посадовців з проханням переіменувати в селі вулицю Хутірська в честь загиблого. Крім того земляки добиватимуться, аби Юрію Данилову дали статус участника бойових дій та нагороду Героя України посмертно.

Раніше про окупацію села Ягудне на Чернігівщині розповіла місцева мешканка:

«Першими у Ягідне зайшли буряти та якути, вузькоокі, щокаті такі, на їхній військовій техніці була англійська буква V, обведена колом. Між собою ми їх називали „амакасі“ та „таракани“. Чому? Бо їх було дуже багато в нашому селі, приблизно 4000».

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