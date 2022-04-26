28 квітня 2022

Напевно, я все-таки трохи божевільний. Ні, не мабуть, а точно. І не трішки, а на всю голову. Уявіть, хіба може людина, перебуваючи у здоровому глузді та світлій пам'яті, за нинішніх часів тяжких випробувань кожен Божий день знаходити кілька годин для роботи у фарфоровому музеї?!

Безперервний потік інформації про страшні події, що відбуваються тут і зараз, з нашою країною, з кожним із нас, часом «зносить дах», розриває серце на дрібні шматочки, не дає спокою ані вдень, ані вночі. Несподіване виття сирен повітряної тривоги, звуки ракетних вибухів, що трапляються іноді зовсім близько, не дозволяють зосередитися на чомусь раціональному, а я годинами в музейних залах розставляю крихкі фарфорові роботи, створені руками майстрів найвідоміших у світі мануфактур і думаю не про те, що одного разу прямим попаданням ворожого снаряда вся ця краса може бути перетворена на пил, а про те, що настане мирний час, і в країні, що відроджується з руїн, люди відчують потребу у прекрасному. Виснажені горем і безліччю проблем, душі потягнуться до прекрасного і вічного, щоб заповнити порожнечу, що утворилася, відчуттям добра і доброти земної.

Звичайно ж, про враження майбутніх відвідувачів нашого музею суджу по собі, але думаю, вони так само, як і я, будуть із завмиранням серця довго вдивлятися у найтонші деталі фарфорових композицій, привезених до Києва з Іспанії та Німеччини, Японії та Італії, Франції та Данії та багатьох інших країн. І так само, як і я, у залах, за вікнами яких небо відображається в куполах подільських церков, втрачатимуть відчуття часу, підживлюючись енергією доброти майстрів, які вручну (іноді протягом кількох місяців і навіть років!) створювали ці неймовірні шедеври.

Про всі «родзинки» експозиції розповідати не стану, бо потім буде нецікаво. Згадаю лише про «Куток Христини», дівчинки, киянку, яка втратила внаслідок хвороби зір. У цьому місці сліпі (і не лише сліпі) відвідувачі музею зможуть руками торкатися порцелянових фігурок, навпомацки сприймаючи приємну прохолоду виробів. І ще про один незвичайний експонат хочеться розповісти окремо. Готуючи до переїзду в музей колекцію порцелянових птахів відомого іспанського майстра, який співпрацював з валенсійською мануфактурою Lladro, ми з дружиною стали свідками несподіваного, як на мене, відкриття.

Під струменями води одна із композицій… зазвучала. Це був голос порцеляни, який нам, які відвідали в різні роки і в різних країнах безліч фарфорових музеїв, ніколи раніше чути не доводилося. Спочатку ми подумали, що просто не дочули. Але пізніше, уважніше вивчаючи цей феномен, дійшли висновку, що порцеляна (щоправда, тільки в цій єдиній роботі) справді здатна передавати музику, схожу на звучання флейти. Очевидно, цей ефект досягається за рахунок різної товщини фарфорового листя, витончено виконаних у композиції. Але результат вражає. В кінці цього посту ви знайдете відео. Трохи більше однієї хвилини. Обов'язково подивіться.

У зв'язку з цим мені згадалася стара суфійська притча про сліпого проповідника, який за голосом міг визначити, наскільки щира людина. Він розповідав: «Коли виражається співчуття щодо нещастя іншого, я нерідко чую задоволення, начебто співчуваючий насправді задоволений, ніби у власному світі він залишається у виграші. І тільки у голосі Банкея я чув одну лише щирість. Коли він висловлював щастя, я не чув у його голосі нічого, окрім щастя; коли він висловлював смуток — єдине, що я чув, був смуток…» Так ось мені здається, що у голосі фарфору чується лише щирість…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.