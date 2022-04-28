Поліцейські вилучили авто за керування у стані сп’яніння: експерт пояснює, чи мають вони право

Поліцейські вилучили авто за керування у стані сп’яніння. Чи реальна така ситуація? Якщо так, то де межі законності? Якщо ні, то як це можливо? Пояснює експертка.

— Водій у будь-якому стані сп’яніння заслуговує на найсуворіше покарання, але, згідно з законом, конфіскація автомобіля у кермувальника, тверезість якого сумнівна, — це дискримінаційне та непропорційне втручання у право користування майном. Оскільки всі ми знаємо (і самі поліцейські це постійно повторюють), що поліцейський виявляє лише ознаки сп’яніння або ж проводить огляд на стан сп’яніння відповідно до процедури. А вже суд встановлює чи не встановлює провину водія, — коментує адвокатка практики справ про адміністративні правопорушення Марина Сорока. - Єдиний випадок законного позбавлення права приватної власності на транспорт, — це коли людина, яка двічі протягом року притягувалась до відповідальності за ч. 3 ст. 130 КУпАП, скоює порушення втретє. Покарання за це — 51 000 грн штрафу (або адмінарешт на 15 діб) із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією авто.

— Але чи є особливості в умовах воєнного стану?

— Так, дійсно, в умовах війни передбачена можливість вилучати транспорт на потреби ЗСУ. Проте існує конкретний і єдиний законний порядок відчуження автомобілів в умовах воєнного стану, який складається з 4 елементів.

Рішення вищого військового командування за погодженням з державною адміністрацією. Без погодження це можливо виключно у місцях, де тривають бойові дії за рішенням військового командування. Тобто начальник блокпосту, старший вартовий чи патрульний поліцейський таке рішення ухвалити не може.

Оцінка майна — це обов'язково. Висновок про вартість майна складає оцінювач. Якщо власник не згоден з оцінкою, може оскаржити її в суді.

Підписання акту про примусове відчуження майна. Акт підписує власник майна або його представник та офіційний представник військового командування. Документ має єдину форму (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 р. № 998).

Відшкодування вартості майна. Тобто закон дозволяє виключно оплатне вилучення авто у громадян. Грошова компенсація може бути як попередня, так і подальша. Однак обов'язкова.

— Як це корелюється з нормами європейського права?

— Частина 1 статті 1 Протоколу № 1 до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. При цьому Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визначив три обов'язкові критерії для оцінки сумісності втручання у право особи на мирне володіння майном. Одразу проаналізуємо їх з урахуванням ситуації.

Законність втручання — законодавство дозволяє відчужити авто під час дії воєнного стану.

Виправданість втручання — війна, суспільний та публічний інтерес.

Пропорційність втручання — власник несе «індивідуальний і надмірний тягар», якщо врахувати подальше покарання за ст. 130 КУпАП або виправдання судом. Тобто ЄСПЛ вважає, що таке втручання у право власності є надмірним, і закріпив це у низці своїх рішень.

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