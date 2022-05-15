17 травня 2022

Просто повчальна історія. Повчальна для тих, хто звик не опускати руки і боротися за виживання до кінця. Знаходячи нестандартні рішення і при цьому мріючи про найкращі часи. Та що там мріючи — наближаючи ці найкращі часи своїми ж зусиллями.

Звалювати важку роботу на новачків — звичайна практика багатьох компаній. Десь цю традицію називають ініціацією, десь — «дідівщиною». Але практикують її майже всі. Винятком не стала і відома американська фірма розсилок Джей Волтер Томпсон (JWT), куди у 1941 році прийшов на роботу молодий менеджер Джеймс Янг. Буквально у цей же час до компанії надійшла велика партія яблук, побитих морозом і покритих чорними цятками. Фрукти призначалися для розсилки замовникам. Але, побачивши, в якому вони стані, керівництво JWT жахнулося.

Менеджери спочатку хотіли залити яблука зеленим воском і відправити у такому вигляді. Але потім їх осяяла краща ідея — доручити реалізацію яблук новачкові. І що ви думаєте, недовго подумавши над цим завданням, Джеймс Янг вирішив не застосовувати жодної хімії, а взяв і відправив яблука замовникам у тому ж вигляді, щоправда, супроводивши посилки листом: «Зверніть увагу на ці плями. Вони вказують на те, що яблука вирощені в чистій гірській атмосфері при різких перепадах температур. Завдяки цьому яблука набувають характерної для них соковитості, цукристості та аромату». І додав (вже як би від себе): «Якщо виявиться, що все сказане нами не відповідає дійсності, ви можете надіслати весь товар назад».

Звісно, він ризикував. Але ризик був виправданий — жоден із замовників не повернув Джеймсу Янгу яблука. Більше того, майже всі замовлення на яблука наступного врожаю супроводжувалися припискою: «Надішліть, будь ласка, і цього разу яблука з цятками…»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.