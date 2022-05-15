22 травня 2022

Ось уже не перший день у соцмережах точаться суперечки про те, чи потрібно було українській стороні погоджуватися на те, щоб дозволити окупантам вивезти поранених захисників «Азовсталі» на непідконтрольну Україні територію. Я знаю, що для когось це може прозвучати не героїчно, але все одно дотримуюся думки, що так було краще. Краще, ніж, продовжуючи вимагати їхньої видачі нам, безсило спостерігати за тим, як російські авіабомби та ракети перетворюють на пил руїни заводу, в яких ведуть немислимий опір бійці «Азова». Без води, без їжі, медикаментів. І майже без надії на порятунок. Весь світ завмер в очікуванні дива. А в нас продовжують сперечатися, чи варто рятувати життя героїв за всяку ціну (так, за будь-яку ціну!) або змусити їх боротися ДО ОСТАННОГО. Кого, скажіть, заспокоїть, якщо це «останнє» неминуче настане через якийсь час?

Знаю, що будь-яке порівняння цієї ситуації з будь-якою іншою, нехай навіть подібною, буде не зовсім коректним. І все ж таки згадаю старовинну єврейську легенду про хороброго воїна, що потрапив у немилість до жорстокого короля. Тиран, який не терпів жодних заперечень, призначив день страти. І особисто прибув на площу перед палацом, де ця кара мала відбутися. Поплескавши по загривку улюбленого скакуна, на якому він з'явився перед численною публікою, король вирушив у розкішну ложу, що височіла над площею.

Приреченому на смерть воїну був відомий марнославний і водночас азартний характер імператора. І він вирішив цей шанс використати, запропонувавши лише за один рік навчити королівського коня літати — подібно до Пегаса. Несподівано всім король погодився укласти парі, на кону якого було життя воїна.

«Але тільки рік і не більше!» — Суворо сказав король і покинув площу, перенісши дату страти на 12 місяців.

Найцікавіше (або найдивніше — визначте самі) полягає в тому, що в цій легенді так і не говориться, чим закінчилася історія з парі, ув'язненим між воїном та королем. У ній йдеться лише про те, що, втративши навіть величезний стан, накопичений протягом половини життя, людина втрачає лише половину життя. А втративши життя, він відразу позбавляється всього…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.