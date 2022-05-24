За законами воєнного часу: Рада може дозволити командирам ЗСУ розстрілювати за непокору наказу

У Верховній Раді був зареєстрований проект закону щодо внесення змін до Статуту внутрішньої служби ЗСУ.

Серед ініціаторів законопроекту, зокрема, «слуги народу» Мар'яна Безугла, Олександр Аліксійчук та Олександр Бакумов. Група нардепів пропонує прибрати із статті 22−1 документа слова «при цьому не заподіюючи смерті військовослужбовцю».

Стаття в редакції, що пропнується, звучить так: «Командир (начальник) в умовах особливого періоду, в тому числі в умовах воєнного стану чи бойовій обстановці, з метою затримання військовослужбовця, який вчиняє діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного з непокорою, опором чи погрозою начальнику, застосуванням насильства, самовільним залишенням бойових позицій та визначених місць дислокації військових частин (підрозділів) у районах виконання бойових завдань, має право особисто

застосовувати заходи фізичного впливу без спричинення шкоди здоров’ю військовослужбовця та спеціальні засоби, достатні для припинення протиправних дій. У бойовій обстановці командир (начальник) може застосувати зброю чи віддати підлеглим наказ про її застосування, якщо в інший спосіб неможливо припинити кримінальне правопорушення».

Фраза, яку пропонують прибрати нардепи, була у кінці цієї статті.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висловило зауваження до поданого законопроекту та звертає увагу на те, що «допустимість» смерті військовослужбовця, який вчиняє кримінальне

правопорушення, під час застосування зброї командиром (начальником) чи його підлеглими в умовах особливого періоду (навіть якщо в інший спосіб неможливо припинити кримінальне правопорушення), має бути передбачена лише для тих випадків, коли виникає реальна загроза здоров’ю або життю такого командира

(начальника), підлеглого, якому командир (начальник) віддає наказ щодо використання зброї, чи інших осіб.

Документ очікує на розгляд.

Нагадаємо, що раніше Мар'яна Безугла була серед співавторів статті щодо позбавлення громадянства військовозобов'язаних українців, які виїхали за межи України у період воєнного стану та не повернулися. Згодом її ім'я зникло із переліку співавторів.

Фото ВРУ

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