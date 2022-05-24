«Розірвати договір оренди землі можна буде лише після рішення загальних зборів»: в Україні посилили боротьбу з рейдерством

Рішучий крок у боротьбі з рейдерством: Мін’юст стане ключовим органом у сфері протидії незаконному вилученню майна. Раніше при слові «рейдерство» всі уявляли силові методи захоплення з втручанням поліції. Нині ж незаконно вилучити майно можна за допомогою користування електронними держреєстрами. Внаслідок цього у системі з’являються нові записи про власників нерухомості та юридичних осіб, а ошукані власники вимушені витрачати роки на позасудові та судові шляхи повернення власних активів. Одразу після відкриття ринку нерухомості Україна посилено захищає сфери вітчизняної та іноземної власності від можливого рейдерства.

«Зміни, які пропонують законодавці у сфері антирейдерства: розірвання договору оренди землі сільськогосподарського призначення, наймачем якої є юридична особа (крім акціонерного товариства), можливе лише після рішення загальних зборів його учасників (крім випадку, коли інше передбачено статутом), — коментує адвокатка, керівниця практики захисту бізнесу Ангеліна Климчук. — Надалі недоброчесні директори (або уповноважені ними особи за довіреністю) не зможуть посвідчувати договори стосовно земельної ділянки без згоди реальних власників, які є кінцевими отримувачами дивідендів. Фінансові компанії не зможуть у позасудовому порядку переоформлювати на себе право власності на майно, передане в іпотеку, як гарантія виконання кредитного договору. Якщо на це майно накладено арешт, наприклад, судовий або ж накладений у межах виконавчого провадження.

Засновники юридичних осіб та їхні керівники отримуватимуть сповіщення, якщо державному реєстратору подадуть документи про зміни стосовно юридичної особи. Положення скоротить можливість того, що учасники дізнаватимуться про будь-які зміни через місяці, а то й роки. Головне — вказувати актуальні електронну пошту та мобільний телефон".

Мін’юст, окрім того, зможе направляти до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату подання про анулювання свідоцтва щодо права на зайняття нотаріальною діяльністю стосовно так званих «чорних нотаріусів».

«Йдеться про випадки грубих порушень законодавства у сфері держреєстрації. Мін’юст матиме нові повноваження: ухвалення рішень про заборону реєстраційних дій. Йдеться про нерухоме майно або частку у статутному капіталі, стосовно якого до Офісу протидії рейдерства подано скаргу про незаконну перереєстрацію. Раніше такого механізму не існувало, тому з моменту подання скарги ошуканим власником до моменту виконання рішення Мін’юсту власником нерухомого майна чи компанії могли стати треті особи. Часто судовий спір був перевагою при повернені активів законному власникові, проте процедура такого спору є значно дорожчою і по коштах, і по часу. Встановлено строки подання скарг у сфері державної реєстрації. Незаконні дії стосовно вашого нерухомого майна можна оскаржити у разі, якщо не минуло більше року з моменту незаконної перереєстрації. Якщо це робив територіальний орган Мін’юсту — не більше ніж через пів року. Це зменшить навантаження на Офіс протидії рейдерству від скарг багаторічної давнини».

За словами адвокатки, ухвалення даного закону — важливий етап у боротьбі з рейдерством. Нарешті Офіс протидії запрацює як ефективний орган позасудового способу захисту ошуканих власників нерухомості. Це розвантажить судову систему та сформує позитивний імідж України перед вітчизняними та іноземними інвесторами.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про оренду землі в умовах війни. Поради давала помічниця адвоката практики судових спорів Олександра Вергелес.

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