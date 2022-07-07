Українцям дозволили на час війни надавати притулок дітям-сиротам: названо умови

В рамках програми «Дитина не сама» більше тисячі українців пройшли навчання та готові на час війни прихистити в родинах дітей, які з різних причин залишилися без піклування дорослих.

Як повідомили у Міністерсві соціальної політики, від старту проєкту у березні й до кінця червня про готовність надати прихисток дітям через Telegram-бот @dytyna_ne_sama_bot заявили понад 21 тисяча громадян.

З людиною, яка повідомила про своє бажання через чат-боті «Дитина не сама», мають з'вязатися фахівці служби у справах дітей та визначити подальші дії. Термін опрацювання заявки — до 5 днів.

До тих, хто зголосився взяти на себе піклування про дитину, висувають певні вимоги:

Українське громадянство;

Перебування у безпечному місці на території України;

Можливість гарантувати безпеку дитині, забезпечити її їжею, одягом, доступом до медичних, освітніх послуг відповідно до віку та індивідуальних потреб;

Фінансова спроможність забезпечувати потреби дитини;

Наявність житла, біля якого немає стратегічних чи військових об’єктів;

Наявність у помешканні місця для сну та відпочинку дитини.

Працівник служби у справах дітей відвідає оселю, обстежить умови проживання та складе відповідний акт, а також поспілкується з дитиною, щоб отримати її згоду на влаштування.

Також необхідно підготувати пакет документів:

Заяву про надання згоди на тимчасове влаштування у свою сім’ю дитини;

Копію паспорта;

Акт обстеження умов проживання особи;

Письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом із вами, для проживання з дитиною на одній житловій площі;

Письмову згода дитини (якщо вона може висловити свою думку).

Взяти на себе тимчасове піклування про дитину можуть й іноземні організації. Вони, зокрема, мають надати рекомендаційний лист від органу влади країни (державного або органу місцевого самоврядування), в якому підтверджується спроможність організації забезпечувати прийом, перебування дітей у відповідності до вимог. Рекомендаційний лист не потрібен у разі, якщо суб’єктом, який надає запрошення, є орган державної влади або орган місцевого самоврядування.

Ексклюзивний матеріал «Всі співробітники служби у справах дітей втекли першого дня війни, схопивши рідних дітей і забувши про сиріт»: історія евакуації сімейного дитячого дому з Донбасу" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Також читайте розповідь 18-річного юнака, який піклується про чотирьох братів та сестер «Маму поховали у воронці у дворі, що утворилася від снаряда».

Фото Pixabay

8

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter