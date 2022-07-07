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Суспільство та люди

Українцям дозволили на час війни надавати притулок дітям-сиротам: названо умови

18:50 7 липня 2022
Жінка та дитина

В рамках програми «Дитина не сама» більше тисячі українців пройшли навчання та готові на час війни прихистити в родинах дітей, які з різних причин залишилися без піклування дорослих.

Як повідомили у Міністерсві соціальної політики, від старту проєкту у березні й до кінця червня про готовність надати прихисток дітям через Telegram-бот @dytyna_ne_sama_bot заявили понад 21 тисяча громадян.

З людиною, яка повідомила про своє бажання через чат-боті «Дитина не сама», мають з'вязатися фахівці служби у справах дітей та визначити подальші дії. Термін опрацювання заявки — до 5 днів.

До тих, хто зголосився взяти на себе піклування про дитину, висувають певні вимоги:

  • Українське громадянство;
  • Перебування у безпечному місці на території України;
  • Можливість гарантувати безпеку дитині, забезпечити її їжею, одягом, доступом до медичних, освітніх послуг відповідно до віку та індивідуальних потреб;
  • Фінансова спроможність забезпечувати потреби дитини;
  • Наявність житла, біля якого немає стратегічних чи військових об’єктів;
  • Наявність у помешканні місця для сну та відпочинку дитини.

Працівник служби у справах дітей відвідає оселю, обстежить умови проживання та складе відповідний акт, а також поспілкується з дитиною, щоб отримати її згоду на влаштування.

Також необхідно підготувати пакет документів:

  • Заяву про надання згоди на тимчасове влаштування у свою сім’ю дитини;
  • Копію паспорта;
  • Акт обстеження умов проживання особи;
  • Письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом із вами, для проживання з дитиною на одній житловій площі;
  • Письмову згода дитини (якщо вона може висловити свою думку).

Взяти на себе тимчасове піклування про дитину можуть й іноземні організації. Вони, зокрема, мають надати рекомендаційний лист від органу влади країни (державного або органу місцевого самоврядування), в якому підтверджується спроможність організації забезпечувати прийом, перебування дітей у відповідності до вимог. Рекомендаційний лист не потрібен у разі, якщо суб’єктом, який надає запрошення, є орган державної влади або орган місцевого самоврядування.

Ексклюзивний матеріал «Всі співробітники служби у справах дітей втекли першого дня війни, схопивши рідних дітей і забувши про сиріт»: історія евакуації сімейного дитячого дому з Донбасу" читайте на сайті «ФАКТІВ».

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Фото Pixabay

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