Як виглядає Всесвіт: НАСА представила перші знімки, зроблені супертелескопом «Джеймс Вебб»

Американське космічне агентство НАСА опублікувало першу кольорову фотографію Всесвіту. Знімок зроблено космічним телескопом Джеймс Вебб (James Webb Space Telescope або JWST). Він був запущений у космос у грудні 2021 року. Це спільний проєкт НАСА, Європейського та канадського космічних агентств. Орієнтовна вартість проєкту становила 10 мільярдів доларів. Процес створення тривав понад 30 років.

«Це перше зображення, що було отримане космічним телескопом Джеймс Вебб. Воно є найглибшим і найчіткішим інфрачервоним зображенням Всесвіту на сьогодні», — йдеться у повідомленні НАСА.

За цими сухими словами криється справжня фантастика. Адже на знімку відбито скупчення галактик SMACS 0723, яким воно було 4,6 мільярда років тому! Приблизно стільки часу знадобилося світлу, щоб дістатися звідти до місця, де його зафіксували сенсори телескопа.

«Тисячі галактик, зокрема тьмяні об'єкти, що коли-небудь спостерігалися в інфрачервоному діапазоні, вперше потрапили в поле зору телескопа. Цей шматочок величезного Всесвіту покриває ділянку неба розміром приблизно з піщинку, яку хтось на Землі тримає на відстані витягнутої руки», — описує історичний знімок НАСА.

SMACS 0723 має настільки велику масу, що гравітація спотворює світло розташованих за ним галактик. Цей ефект фізики називають «гравітаційною лінзою». Завдяки йому камері вдається сфотографувати розташовані за скупченням SMACS 0723 більш далекі галактики, кажуть вчені.

Вперше такий ефект передбачив у 1912 році Альберт Ейнштейн. Він дійшов висновку про його існування виключно з урахуванням теоретичних розрахунків. Вони безпосередньо випливають із положень загальною теорією відносності. Довести припущення Ейнштейна експериментально вдалося лише у 1979 році. Тоді й зародилася ідея створити потужний телескоп, який зміг би сфотографувати далекі галактики.

Ще кілька фотографій від «Джеймса Вебба» НАСА обіцяє оприлюднити найближчим часом. Очікується, що це будуть знімки чотирьох ділянок Всесвіту:

туманність Кіля — одна з найбільших і найяскравіших на зоряному небі, в однойменному південному сузір'ї (Кіль)

WASP-96 b — гігантська екзопланета з періодом обігу 3,4 земного дня, що належить до класу «гарячих юпітерів» і віддалена від Землі майже на 1150 світлових років

туманність Південне кільце — хмара газу, що розширюється, утворилася навколо вмираючої зірки, діаметром майже 0,5 світлового року

Квінтет Стефана — компактна група галактик у сузір'ї Пегаса (їх п'ять — звідси й назва), перша у своєму роді, відкрита астрономами ще у 1787 році.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що астрономи КНР з великою ймовірністю виявили ознаки позаземної цивілізації.

313

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter