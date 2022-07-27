2 серпня 2022

Йозеф Пілатес народився 9 грудня 1883 року в німецькому місті Гладбах (зараз Менхенгладбах). Його батько, Фрідріх Пілатес, працював слюсарем, а також захоплювався важкою атлетикою. Мати, Хелена Хан, вела домашнє господарство.

У своїх батьків Йозеф був другим із 9 дітей. Він був дитиною, яка дуже часто хворіла. Хлопчик постійно страждав через напади астми та ревматичної лихоманки. В результаті він поставив за мету покращити свої фізичні дані.

Батько підтримав завзяття сина, познайомивши його з гімнастикою та бодібілдингом, а потім почав навчати Йозефа бойовим мистецтвам, включаючи джіу-джитсу та бокс. До 14 років хлопець мав чудову фізичну форму. Він не лише покращив своє здоров'я, а й навіть мріяв стати професійним спортсменом.

Ще замолоду Йозеф Пілатес усвідомив, що саме спосіб життя негативно впливає на здоров'я людини. Майже до 30 років він працював в Англії, де професійно захоплювався боксом, бодібілдингом, а також тренував боксерів та навчав поліцейських.

У роки Першої світової війни (1914−1918) Пілатеса направили на острів Мен. Він мав багато вільного часу, що дозволило йому почати розробляти власну систему, що допомагає пораненим воїнам відновлюватися після тяжких травм. Йозеф розробив цикл вправ та тренувальних технік, а також спорудив спеціальні тренажери, необхідні для правильного навчання його методиці. Метод Пілатеса (контроль) являв собою систему фізичних вправ, що сприяють оздоровленню тіла, духу та розуму.

В основі тренажерів Йозефа лежав принцип пружинного опору, що дозволяло найефективніше тренуватися за його методикою. Важливо, що це фізичні вправи методом Пилатеса слід виконувати у повільному темпі. Подібно до фітнесу та фізкультури, результатом регулярних занять пілатесом ставало оздоровлення суглобів та зміцнення м'язів, зняття напружень і болів у тілі, корекція ваги, поліпшення постави, нормалізація сну та поліпшення самопочуття.

Йозеф Пілатес досліджував йогу та рухи тварин. Цікаво, що інтуїтивні рухи кішок надихнули його на внесення низки корекцій до оздоровчої системи. Наприкінці 1925 року на шляху до Америки він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Кларою. У Нью-Йорку подружжя Пілатес заснувало незалежну школу здорового способу життя, навчаючи всіх бажаючих власним методом. Йозеф, як і раніше, дотримувався тієї думки, що в основі пілатесу повинні залишатися динамічні навантаження без надриву та перенапруг у повільному темпі.

Подібне виконання вправ сприяло залученню м'язів, що глибоко лежать. Незабаром пілатес набув популярності серед танцюристів та артистів, оскільки він допомагав ефективно розвивати гнучкість, силу та витривалість.

Йозеф Пілатес став автором кількох книг, включаючи «Повернення до життя через контрологію та ваше здоров'я». Помер Пілатес 9 жовтня 1967 від емфіземи у віці 83 років. До кінця своїх днів він продовжував навчати пілатесу всіх бажаючих, навіть коли вже сам не міг самостійно виконувати вправи …

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

