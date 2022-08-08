«Це катастрофа для українського технологічного експорту»: відомий підприємець про податок на валютні операції

Податок у 10% на валютні операції просто вб"є український не сировинний експорт. В цьому впевнений засновник UBC Group та один зі 100 найбагатших українців Ігор Гуменний.

«Те, що не зробила війна, українська держава зробить власними руками, — вважає бізнесмен. — Всі експортери, які використовують іноземні комплектуючі, будуть платити додаткові 10% з обігу. Не знаю таких українських експортерів, які зможуть це витримати. Закриються всі українські промислові компанії — постачальники українських комплектуючих, орієнтовані на експорт. Всі вони використовують імпортну складову. Останні п’ять років, наприклад, в Україну почало переїжджати виробництво електрокомпонентів з ЄС і Китаю для європейських автовиробників. У Західній Украіні, Вінниці, Черкасах створено більше 20 000 робочих місць, сотні тисяч квадратних метрів виробничих площ. Я думаю, вони закриються. В такому бізнесі EBIDA — менше 10%. Можна просто буде закрити ці проєкти, якими ми так хизувалися. Ми, компанія UBC group, майже 80−90% виробництва експортуємо. Ми виробляємо холодильники — всі вони з імпортних комплектуючих. Навіть метал ми в Україні зараз купити не зможемо. Наші продукти не сировина, це продукт, зроблений з високою доданою вартістю в Україні. Ми навряд чи зможемо підвищити ціну, щоб заплатити 10% з обігу. У нас і так проблеми, що ми з воюючої країни. Багато європейських і американських покупців, згідно з їхньою політикою, не можуть мати справу з постачальником з воюючих країн. Для них це ризики. Американському ритейлеру, наприклад, не потрібні ще ризики поставок, своїх розривів логістичних ланцюгів досить, навіщо їм ще ризик війни? І тут ще наша держава добавляє впевненості в завтрашньому дні. Це до того, що і так в 3 рази виросла вартість логістики з України та в Україну. Наші турецькі чи китайські конкуренти просто будуть витісняти нас з європейських ринків. В Україні, якщо нас витіснять, ми змушені будемо скорочувати чи закривати наше виробництво».

За словами підприємця, в Україні стане невигідно шити одяг і весь швейний експорт ляже.

«Всі наші швейні фабрики працюють на імпортній сировині. В Україні немає виробництва тканини. Наше підприємство, UBC Promo, наприклад, виробляє в Україні та експортує парасолі, тенти, шатри, меблі. Тканину, фарбу, хімію, фурнітуру, компоненти ми купуємо за кордоном. В Україні не виробляють ПВХ. Ми в Україні робимо дизайн, друкуємо, самі парасолі виготовляємо. В Європі — від Португалії до Польщі — ви можете побачити на літніх майданчиках ресторанів наші продукти з написом «зроблено в Україні». З оподаткуванням імпортних комплектуючих в 10% відсотків ми станемо неконкурентоздатними на зовнішніх ринках. В сучасному світі в принципі все надзвичайно інтегровано. Так, американський «Боїнг» використовує близько 40% комплектації з ЄС. Виглядає дивним, що «з точки зору Національного банку, як органу, відповідального за стабільність гривні, додаткові податки на імпорт в поточних умовах мають розглядатися як заходи посилення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, зниження відпливу валюти з країни, врівноваження платіжного балансу та скорочення дефіциту бюджету"(з листа НБУ). Складається враження, що наші теоретики в НБУ чи в уряді, що готують стабілізацію гривни через оподаткування обігу валюти, не розуміють і не відчувають економіку. Живуть в якихось своїх дуже теоретичних реаліях. Результатом буде контрабанда, чорний валютний ринок, бартер повернеться — як під час декретів Кучми 1993−1994 рр., а білі виробники зупиняться. Все це вже було. Чому ми всю нашу історію нічого не вчимося, а вперто наступаємо на одні й ті ж граблі?»

Нещодавно економіст Сергій Фурса в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» розповів, коли стабілізується валютний курс, яка вірогідність списання Україні боргів міжнародними кредиторами та чи витримають банки війну.

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