«Сім'я загиблого отримує один вид допомоги за їх вибором»: експерт розповів про виплати родинам бійців

Через війну з рашистами Україна втрачає найкращих своїх синів та доньок. Людські втрати є неминучими, і відповідно до законодавства України, сім’ям військовослужбовців передбачені виплати. Як правильно оформити таку грошову допомогу, розповів адвокат Петро Поляк:

— Дану допомогу можуть отримати члени сімей загиблих, їхні батьки та утриманці. Сума одноразової допомоги може бути різною. Якщо вести мову про вищезазначений закон, то це 750 прожиткових мінімумів (зараз це — 1 794 750 грн), яка розподіляється рівними частинами між отримувачами. Також у разі смерті військовослужбовця під час виконання його обов’язків, сім’я має право отримати 15 000 000 гривень. Якщо є право отримання інших грошових компенсацій відповідно до законодавчих актів, сім’я загиблого отримує одну допомогу, за їх вибором.

— Чи є термін подачі документів?

— Подавати документи можна відповідним особам з моменту смерті військовослужбовця. Право на отримання матеріальної допомоги є можливим в період дії воєнного стану. Розпорядник бюджетних коштів у місячний строк після надходження всіх зазначених документів приймає рішення про призначення одноразової грошової допомоги або про відмову в її призначенні, або про повернення документів на доопрацювання (у разі, коли документи подано не в повному обсязі, потребують уточнення чи подано не за належністю) і надсилає зазначене рішення разом з документами уповноваженому органу для видання наказу про виплату такої допомоги особам, які звернулися за нею, а в разі відмови чи повернення документів на доопрацювання — для письмового повідомлення заявника з обґрунтуванням мотивів відмови чи повернення документів на доопрацювання.

— На які категорії військовослужбовців поширюється допомога?

— Це Збройні Сили, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським. Кожна конкретна ситуація потребує індивідуального підходу. Тому тут також є багато нюансів: з подачею, оформленням, списком документів тощо.

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