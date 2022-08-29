«Поцікавтеся, як ідуть справи з переїздом, що вже придбали»: обираємо подарунок на входини

Тема переїздів, на жаль, дуже актуальна для всіх українців. Тепер ми знаємо, що переїзди бувають двох типів — добровільні й вимушені. Але концентруємось на хорошому, і, навіть якщо переїзд вимушений, намагаємося зробити з тимчасового або вже постійного нового житла місце, де буде відчуття дому. Які ж речі потрібно перш за все придбати або подарувати на входини, розповіла інтер’єрна стилістка-декораторка Анна Орловська:

«Ті, хто переїхав вимушено, із собою не мають практично нічого. Тому й подарунок буде залежати від того, чи це добровільний, чи вимушений переїзд. Хоча є й універсальні варіанти для будь-якої ситуації. А взагалі, ліпше спитати в тих, хто переїхав: що їм потрібно. Або спитати, не спитавши, якщо хочете зробити сюрприз. Як це? Поцікавтеся, як ідуть справи з переїздом, що вже придбали. Попросіть поділитися фотками поміж іншим. Або запропонуйте новосельцям скласти віш-ліст, тобто список побажань, — це ідеальний варіант.

Щодо універсальних подарунків. Визначаємось з тим, з чим найчастіше контактуємо, саме це й будуть найпотрібніші речі. Можуть бути такі варіанти подарунків: чайник/електрочайник; чашки для чаю/кави, постільна білизна, стакани, ваза-глечик, набір свічник/свічка, світильник, набір тарілок, набір столового приладдя, рослинка (якщо переїжджають на постійну основу і знаєте, що людина буде доглядати). Можна подарувати гроші, але продумавши конверт і додатковий мініподарунок".

Категорично не можна дарувати речі зі специфічним дизайном, які можуть подобатися вам, але ви не певні, чи вони підійдуть тим, кому ви їх даруєте.

«Що робити з тими подарунками, які не до вподоби, або коли ці подарунки від дуже близької людини, яка стовідсотково образиться, якщо наступного разу прийде й не побачить на видному місці свій подарунок? Ваша основна задача — щиро порадіти від самого факту того, що вам приділили увагу та зробили подарунок, — радить декораторка. — А от вже як ви його застосуєте, це ваша особиста справа. Зберігати ж гори непотрібних речей чи тих, що не подобаються, точно не варто».

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