«Зберiгати його можна три роки»: готуємо диво-ліки з пирію

Одним з агресивних бур'янів, який вкрай непросто вивести на городі, є пирій. Зазвичай господині прагнуть зовсім позбутися його, але городник Микола Кошовий з Вінниччини радить цього не робити, бо він має неабиякі цілющі властивості.

«Пирій багатий на сапонiни, якi змiцнюють судини та перешкоджають розвитку атеросклерозу. У ньому мiстяться флавоноїди, якi запобiгають порушенням кислотно-лужної рiвноваги органiзму. Також пирiй мiстить вiтамiни Е, С, А та чимало корисних мiкроелементiв. У народнiй медицинi пирiй використовують для лiкування гастриту, хвороб печiнки, нирок тощо.

Кореневища пирiю заготовляють восени, їх слiд ретельно помити й сушити на сонцi або в духовцi при температурi 60 градусiв. Правильно висушене кореневище має ламатися з легким трiском i при цьому не деформуватися. Зберiгати його можна три роки.

Передусiм пирiєм здавна чистять кров. Для цього слiд взяти по столовiй ложцi кореневища пирiю, календули та квiтiв ромашки i все подрiбнити. Залити лiтром води, довести до кипiння i кип'ятити десять хвилин. Залишити настоюватися на годину, а тодi процiдити та вживати за пiв години до кожного прийому їжi по пiв склянки. А ще ця рослина є гарним помiчником у лiкуваннi дерматологiчних хвороб".

Потрiбно двi столовi ложки подрiбненого корiння залити 0,5 лiтра окропу та кип'ятити десять хвилин. Тодi настоювати годину, процiдити й по половинi склянки пити за пiв години до їди.

Раніше Микола Кошовий, який вже десятиліттями оминає аптеки та лікується травами, розповідав, як приготувати цілющий настій з лимона та хрону.

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