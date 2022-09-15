40.41 / 41.31 40.01 / 41.05
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

«Зберiгати його можна три роки»: готуємо диво-ліки з пирію

21:30 15 вересня 2022
пирій

Одним з агресивних бур'янів, який вкрай непросто вивести на городі, є пирій. Зазвичай господині прагнуть зовсім позбутися його, але городник Микола Кошовий з Вінниччини радить цього не робити, бо він має неабиякі цілющі властивості.

«Пирій багатий на сапонiни, якi змiцнюють судини та перешкоджають розвитку атеросклерозу. У ньому мiстяться флавоноїди, якi запобiгають порушенням кислотно-лужної рiвноваги органiзму. Також пирiй мiстить вiтамiни Е, С, А та чимало корисних мiкроелементiв. У народнiй медицинi пирiй використовують для лiкування гастриту, хвороб печiнки, нирок тощо.

Кореневища пирiю заготовляють восени, їх слiд ретельно помити й сушити на сонцi або в духовцi при температурi 60 градусiв. Правильно висушене кореневище має ламатися з легким трiском i при цьому не деформуватися. Зберiгати його можна три роки.

Передусiм пирiєм здавна чистять кров. Для цього слiд взяти по столовiй ложцi кореневища пирiю, календули та квiтiв ромашки i все подрiбнити. Залити лiтром води, довести до кипiння i кип'ятити десять хвилин. Залишити настоюватися на годину, а тодi процiдити та вживати за пiв години до кожного прийому їжi по пiв склянки. А ще ця рослина є гарним помiчником у лiкуваннi дерматологiчних хвороб".

Потрiбно двi столовi ложки подрiбненого корiння залити 0,5 лiтра окропу та кип'ятити десять хвилин. Тодi настоювати годину, процiдити й по половинi склянки пити за пiв години до їди.

Раніше Микола Кошовий, який вже десятиліттями оминає аптеки та лікується травами, розповідав, як приготувати цілющий настій з лимона та хрону.

Читайте також: «Настій квіток п’ють при кашлі та цукровому діабеті»: травник про лікувальні властивості гречки

52

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Часник

Сиплю під озимий часник 2 ложки цього добрива, і знаю, що наступного року отримаю чудовий урожай (відео)

одяг

Благодійність чи самошкідництво: чому не можна віддавати старий одяг та взуття навіть нужденним

Хвороби рослин

Працює навіть за нульової погоди: ефективний засіб, який вбиває всі патогени — обов’язково полийте ним ґрунт восени (відео)

мурахи

«Використайте дріжджі — і назавжди забудете про мурашники на ділянці»: поради досвідченої городниці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту