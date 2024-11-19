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Суспільство та люди

У Раді хочуть перевірити держслужбовців на працездатність: до чого готуватись чиновникам

18:11 19 листопада 2024
Верховна Рада

В Україні, де змінили правила виплат родинам військових, можуть змінити деякі соціальні гарантії та умови роботи держслужбовців. Це випливає із законопроєкту № 12209, який було зареєстровано 14 листопада. Цей документ пропонує зміни, зокрема до Закону «Про державну службу», а також передбачає впровадження нових підходів до визначення працездатності громадян.

Так, пропонується змінити статтю 87 Закону «Про державну службу», яка регулює припинення державної служби з ініціативи суб’єкта призначення. Мають з’явитися нові підстави для звільнення. Державного службовця можуть звільнити, якщо він був відсутній на роботі понад 485 календарних днів поспіль протягом року через тимчасову непрацездатність (виняток — відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами). Таке можливо, якщо за результатами оцінки працездатності виявиться, що працівник не може виконувати свої обов’язки.

Також пропонується скасувати гарантій щодо посади. Нардепи хочуть виключити норму, яка передбачає збереження посади за службовцями, що втратили працездатність під час виконання посадових обов’язків, до моменту їхнього одужання або встановлення інвалідності.

Документ запроваджує поняття «статус працездатності», яке оцінюватиме функціональні обмеження людини у виконанні трудової діяльності. Статус «інвалідності» залишатиметься без змін.

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Так, оцінка працездатності включатиме: індивідуальний підхід до відновлення здоров’я; надання безкоштовних лікарських засобів, соціальних послуг, допоміжних засобів реабілітації; можливість перенавчання або здобуття нової професії.
Оцінка визначатиме здатність людини повернутися до роботи. Її проводитимуть після завершення реабілітації.

Як писали «ФАКТИ», в Україні значно скоротили термін отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

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