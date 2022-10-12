У НБУ пояснили причину прискорення інфляції в країні

У вересні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 24,6% (із 23,8% у серпні), у місячному вимірі ціни зросли на 1,9%.

Як повідомляє НБУ, основною причиною прискорення інфляції залишаються наслідки повномасштабної війни — руйнування виробництв, порушення ланцюгів постачання та логістики, зниження пропозиції товарів і послуг та збільшення виробничих витрат бізнесу.

Зазначається, що базова інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 20,4% з 19,1% у серпні. Швидшими темпами дорожчали товари для дому (посуд, меблі, домашній текстиль, побутова техніка, побутова хімія), електроніка, автомобілі, ліки, товари особистого догляду та товари для ремонту. Відновилося зростання цін на одяг та взуття. На вартість низки непродовольчих товарів також впливала необхідність подальшого відновлення чи поліпшення житлових умов, зокрема через наближення холодів.

Пришвидшилося подорожчання й оброблених продовольчих товарів (до 25,5% р/р). Така динаміка пов'язана зі зростанням виробничих витрат бізнесу, зокрема на сировину, енергію та логістику, високими цінами на світових ринках, а також з липневим коригуванням офіційного курсу.

Вищими темпами зростали ціни на сухофрукти, рибні продукти та безалкогольні напої, які переважно є імпортними, а також на соняшникову олію, продукти її переробки (спреди та майонез) та молочну продукцію, вартість яких суттєво залежить від цін на зовнішніх ринках. Натомість повільніше дорожчав хліб, зокрема завдяки достатньому врожаю ранніх зернових.

Швидше дорожчали медичні послуги, інтернет, послуги салонів краси, хімічного чищення та закладів громадського харчування. Повернення громадян до міст свого проживання та попит з боку вимушених внутрішніх переселенців посилювали тиск на вартість оренди житла.

Вищими темпами зростали ціни на м'ясо, зокрема свинину, внаслідок дефіциту живця свиней, а також на яйця — через зменшення поголів'я курей та підвищення виробничих витрат. Під впливом подорожчання енергоносіїв швидше зростали ціни на цукор.

Натомість уповільнилося зростання цін на овочі борщового набору (капусту, буряк, моркву та картоплю) завдяки розширенню пропозиції з центральних та північних областей. Повільніше дорожчало борошно, гречка та інші крупи під впливом позитивних очікувань щодо майбутнього врожаю.

За офіційними оцінками, через війну ВВП в Україні впав більш ніж на 30 відсотків, проте економіст Пол Кругман вважає, що все не так погано, як могло бути. За словами Нобелевського лауреата, 24-відсоткова інфляція в умовах війни є цілком помірною.

Фото Pixabay

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