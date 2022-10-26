Маленька пенсія: експерт пояснив, чому за великого стажу українці отримують мізерні виплати

Українці, які часто вийшли на заслужений відпочинок, скаржаться на занадто низький розмір призначених їм пенсійних виплат. При цьому вони зазвичай не звертають уваги на важливі нюанси нарахування їм страхового стажу, від якого і залежить розмір пенсії. Про це вкотре заявив незалежний пенсійний консультант Сергій Коробкін, який проаналізував звернення одного з пенсіонерів.

«Мені 54 роки, встановлено ІІ групу інвалідності. Пенсія — лише 3100 гривень. Вважаю, що вона має бути в рази вищою — приблизно 10 тисяч. Я все життя тяжко працював. Служив в армії, закінчив інститут та інтернатуру. Поки працював, здобув ще дві освіти. Навіть отримавши інвалідність, продовжував працювати в ендокринологічному відділенні, чергував у реанімації, працював з отруйними реактивами», — написав він, вказавши, що востаннє до Пенсійного фонду він звертався у 2019 році, і там сказали, що стаж становить 37 років та 5 місяців — 27 років.

За словами Коробкіна, для точного розрахунку пенсії пенсіонер надав недостатньо даних. Так, не ясно, який саме вид пенсії він отримує, коли було встановлено інвалідність і чи він продовжує працювати.

«Але за вказаних вами параметрів цілком очевидно, що пенсія не може досягати 10 тисяч гривень. Максимум — це якраз близько 3 тисяч гривень, про які ви пишете. За нашими підрахунками, могло бути навіть менше», — робить висновок експерт.

Також він додає, що навчання в інституті та служба в армії враховується під час розрахунку пенсії. Але продовження навчання вже під час роботи на розмір пенсії ніяк не може вплинути — вітчизняним законодавством це не передбачено.

Інше питання — додатковий стаж. За законом, при розрахунку пенсії за інвалідністю до стажу умовно зараховується період від дня встановлення інвалідності до дня досягнення пенсійного віку. Ймовірно, цей стаж було враховано і у випадку заявника. Однак немає даних про те, коли встановлено інвалідність. При цьому якщо людина перебуває на інвалідності та продовжує працювати, то стаж не подвоюється. За такого розкладу кількість фактичного страхового стажу зростатиме, а кількість додаткового — зменшуватиметься.

Що стосується роботи в реанімаційному відділенні та роботи зі шкідливими речовинами, то іноді такі періоди роботи зараховуються до стажу у подвійному розмірі. Але для пільгового пенсійного забезпечення у таких випадках потрібно надати довідку з місця роботи, яка б підтверджувала особливий характер роботи.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді назвали кількість українців, які отримують пенсії понад 10 тисяч гривень. а також роз'яснили, хто може отримувати військову пенсію за вислугу років

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