Жокей на величезній швидкості впав із коня вниз головою: жахливий момент потрапив на фото

Жахливий епізод стався під час заїзду по кінних скачках, що пройшли в англійському Ексетері.

Як повідомляє видання The Sun, під час подолання однієї з перешкод мерін на прізвисько Also Known As (у перекладі з англійської — «Також Відомий Як») скинув на величезній швидкості (під час гонок коні можуть розганятися до 60 км/год) ірландця Джонджо О'Ніла-молодшого. Незважаючи на падіння з висоти вниз головою, жокей встигнув згрупуватися, виставивши руку, й на щастя не отримав серйозних травм.

До речі, Джонджо виявився не єдиним, хто постраждав під час перегонів — до фінішу прийшли лише троє учасників із восьми.

Примітно, що «Також Відомий Як» у попередніх двох заїздах зайняв перше та друге місця, але цього разу вирішив, що з нього вистачить, і показав свій характер. А О'Ніл-молодший, якого тренує його батько, також відомий у минулому жокей, через цей курйоз залишився без перемоги, хоча за свою кар'єру провів майже півтори тисячі перегонів, з яких виграв 234.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий тренер із кінних скачок Сем Томас розбився під час аварії гелікоптера.

Фото The Sun

278

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram