Перемогли блекаут до його початку: родина на Прикарпатті не боїться раптових відключень світла (відео)

Родина Шерепотів із Івано-Франківська не боїться блекауту, який щоразу трапляється в Україні після масованих ракетних обстрілів, хоча живе у звичайній багатоповерхівці у спальному районі міста. Як це їм вдається, розповіли журналісти ТСН.

Справа в тому, що кілька років тому родина Шерепотів поставила на балконі сонячну панель, а нині іще й удосконалила акумулятор, що накопичує енергію. Його розмістили у кутку балкона — на вікні сонячна батарея, від неї дроти, частина яких тягнеться до пристрою, який перетворює енергію сонця на електрику. Інша частина — до акумулятора — найважливішого елемента, який накопичує основний об'єм енергії із батареї. Такий пристрій Ігор змайстрував власноруч.

«Це збірка з 4 акумуляторів. Бо на виході має бути 12 вольт. Зараз ось 13 і 4 показує, бо сонечко світить. Тут є спеціальна плата контролю, вона не дає їм перезарядитись чи перерозрядитись», — пояснює господар квартири.

Ігор Шерепот — знаний у місті фотограф, а техніка — його хобі. Сонячні батареї вдома він поставив ще 3 роки тому, коли ніхто й уявити не міг, що рашисти почнуть бомбити нашу інфраструктуру, і за цей час змінив вже кілька акумуляторів.

А щоб накопиченої енергії вистачило надовше, він поміняв лампочки в будинку на гірлянди та нічники, тож світло, гаджети і навіть котел його «електростанція» живить запросто, а от для пралки, мікрохвильовки чи обігрівача панелі замало.

«Мікрохвильовка, фен, будь-який обігрівач, плита — це не можна. Кавоварки, чайники — не можна. Холодильник можна — він небагато споживає, але проблема є у тому, що у нього великі пускові струми. Кондиціонер працює, кілька годин можна буде грітися кондиціонером взимку», — розповідає власник сонячної панелі.

Використовує родина також електроковдру, електроустілки, яким достатньо заряду від ноутбука, та жилетки, що гріються від павербанку. Нині ж Шерепоти шукають нові лайфхаки — як світлодіодні USB-лампочки.

Нагадаємо, «ФАКТИ» теж ділилися з читачами лайфхаками виживання при відсутності світла і води.

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