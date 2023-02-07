Хороша ідея чи не дуже: експерти пояснили, чи варто спати з відчиненим вікном взимку

Здоровий та міцний сон важливий для кожної людини. Навіть взимку справжні шанувальники свіжого повітря залишають вікна на ніч прочиненими або навіть відчиненими навстіж. Сон з відчиненим вікном має ряд переваг — наприклад, свіже повітря охолоджує перегріті приміщення влітку, де інакше важко заснути. Крім того, протягом ночі в кімнату надходить багато свіжого повітря. Це також зменшує вміст CO2 у повітрі. Якщо вміст CO2 дуже високий, існує ризик виникнення головного болю при пробудженні, пише utopia.

«За ніч людина виділяє до півлітра води. Особливо, коли кілька людей сплять в одній кімнаті, прочинене вікно може допомогти знизити вологість у приміщенні. Якщо ви не хочете спати з відчиненим вікном, ви можете достатньо провітрити кімнату перед сном. Однак відчинення вікна на ніч також має певні недоліки — особливо взимку. Якщо опалювати приміщення, яке провітрюється всю ніч, втрачається багато енергії. Якщо не обігрівати, вночі кімната може охолонути настільки, що ви замерзнете».

Свіже повітря вважається корисним для здоров'я, а сон на морозі навіть стимулює імунну систему. Петер Гайслер, керівник лабораторії сну в Клініці психіатрії та психотерапії при клініці Bezirksklinikum Regensburg, в інтерв'ю виданню Apotheken-Umschau розвінчує це уявлення: «З наукової точки зору для цього немає жодних доказів». Однак експерт зазначає, що в кімнаті не повинно бути ні надто холодно, ні надто жарко, щоб сприяти хорошому сну. Це і є правильна температура для сну.

Медики рекомендують дотримуватись 18 градусів за Цельсієм у спальні для комфортного нічного сну. Але температуру можна знизити ще більше. Лікар-сомнолог Петер Гайслер підкреслює для Apotheken-Umschau, що ідеальна температура варіюється від людини до людини, а також залежить від спального одягу та постільної білизни. «Ідеальна температура в приміщенні — це та, при якій ви не потієте і не мерзнете», — радить він.

Тож чи варто спати з відчиненим вікном чи ні? На це питання можна відповісти лише індивідуально. Петер Гайслер рекомендує звернути увагу на власне тіло. Якщо ви часто прокидаєтеся розбитими вранці і відчуваєте втому впродовж дня, вам слід з'ясувати причини, вважає дослідник сну. У цьому випадку ви також можете спробувати залишати вікно відчиненим на ніч — або ні — а також експериментувати з температурою в приміщенні і стежити за шумом вночі.

Нагадаємо думку фахівця, чому не треба спати на спині.

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