Часто виникає ситуація, що вас зупинив спільний патруль поліції та військкомату — вимагають паспорт. А ви на законних підставах відмовляєтеся пред’явити документ, а у відповідь погрози затримати за порушення правил військового обліку. Якщо не погодились — тоді до вас можуть застосовувати силу, і в автобус. Про законність такого затримання під прикриттям доставлення і чому це різні поняття, розповів український адвокат Роман Сімутін.

«Відповідальність за порушення правил військового обліку або мобілізації, статті 210, 210−1 КУпАП — це не тяжке правопорушення, на відміну від порушень, де проявляється явна неповага до суспільних норм. Яку ж суспільну небезпеку становить людина, яка ніби порушила правила військового обліку, яку можна затримати та ще й застосувати силу? Уявляєте ідете, чемно вітаєтеся, а вас в автозак із заламуванням рук. Застосування сили повинно бути співмірним до правопорушення, а затримання — обґрунтованим та необхідним, з метою припинити порушення. Як відбувається зараз: затримали, привезли у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (раніше військкомат — Авт.), але протокол затримання не склали, бо доставили. Але доставляння передбачає добровільність, а не примус».

Якщо ж сталась така ситуація, і вас примусово доставили у ТЦК без складання протоколу — вимагайте адвоката, бо це незаконно, радить Роман Сімутін.

«Нічого не підписуйте до його прибуття. Якщо запросять двох понятих, щоб прикрити свою халепу — мовляв, ви відмовляєтеся підписувати протокол — пишіть у протоколі: „затримання незаконне, відмовляють у надання правової допомоги“. Не підписуйте ніяких паперів, повісток. Бо вам запропонують підписати повістку і йти гуляти. Не вірте: обмануть! Як підпишетеся — в них з’являється більше підстав і будуть ліпити з вас ухилянта. Затримання не може перевищувати 3 годин і відлік починається з моменту, коли до вас підійшли на вулиці, а не доставляння в ТЦК. Тож вставайте та йдіть. Якщо не випускають і ви без адвоката — телефонуйте на 102».

А ось битися, лаятись, ображати силовиків не потрібно, бо за це передбачена відповідальність, і вас затримають на законних підставах.

«Опирайтеся пасивно й цивілізовано: упирайтеся ногами, не давайте можливості скрутити руки, відмовляйтеся йти до авто. Якщо вони свавільники — хай несуть. В будь-якому випадку, затримання за відмову від отримання повістки — незаконне».

Нагадаємо, раніше адвокат Роман Сімутін пояснював, брати чи не брати повістку на вулиці при тотальному врученні.

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