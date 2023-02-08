Компанії, які допомагають українцям під час війни, пропонуючи вигідні бонуси, промокоди, знижки: про що йдеться

Війна докорінно змінила життя українців. Згідно з офіційними даними близько 8 мільйонів громадян вимушено залишили країну, ще приблизно стільки ж мешкають у статусі внутрішньо переміщених осіб. А це в основному жінки з дітьми та люди похилого віку. Усім їм нелегко, хоч допомогу надають і державні органи, і міжнародні благодійні фонди. Налагодити побут, знайти житло, роботу, опанувати нову професію вимушеним переселенцям допомагають й українські компанії. Одні роблять знижки на свої товари та послуги, пропонують бонуси, проводять акції та розпродажі. Інші відкрили безкоштовний доступ до контенту. Треті частини прибутку використовують на благодійні цілі.

Вигідні акції пропозиції

Людям, які опинилися далеко від рідного дому, довелося починати все з нуля. Потрібні були одяг, постільна білизна, засоби гігієни, побутова хімія, інструменти, дитячі іграшки, корм для тварин (багато хто їхав разом зі своїми домашніми улюбленцями). Виручали промокоди для замовлення в онлайн-магазинах — ті, хто їх використав, гарантовано отримували знижку від 25%. Як розповіли експерти інформаційного сервісу, акційні пропозиції деяких рітейлерів давали можливість купити товар за ціною, зниженою на 80%, а часом і більше.

Допомагає українцям також сервіс Sweet.tv. Національний онлайн-кінотеатр запустив акцію — безкоштовний доступ до каналів новин, щоб люди, які опинилися далеко від Батьківщини, були в курсі того, що відбуваються в країні. Додаток доступний на телевізорах та смартфонах, потрібно лише зареєструватися на платформі оператора. А дивитися на Sweet.tv майже 300 телеканалів, застосувавши промокод з Емпоріум, нові абоненти можуть лише за 1 гривню. Онлайн-кінотеатр пропонує й інші акції. Наприклад, 7-денний безкоштовний тестовий період та 33% знижки на один із базових тарифів.

Booking.com запропонував українцям, які виїхали до Австрії, Угорщини, Німеччини, Італії, Молдови, Нідерландів, Румунії, Польщі, Словаччини чи Чехії, бронювання житла за спеціальним тарифом. Знижка складає від 50 до 99%, є абсолютно безкоштовні варіанти. Забронювати номер можна на сайті сервісу. Позиції, на які поширюється знижка, розміщені вгорі списку з позначкою Ukraine Refugee Rate.

Безкоштовний доступ до освітніх курсів надали інтерактивні ресурси Coursera, Campster, Genius, EdEra, ITVDN. Після реєстрації на платформах українські біженці можуть пройти курси з дизайну, програмування, маркетингу, психології, медицини, економіки.

Вивчити безкоштовно одну або кілька іноземних мов допомагають сервіси Busuu, Drops, Duolingo, uTalk та інші.

Helsi. me на постійній основі запустила для біженців з України акцію безкоштовної медичної консультації онлайн. Вибирати можна лікарів, які працюють у державних та приватних клініках.

Через мобільний додаток Health Assistant можна, окрім онлайн-консультацій, записатися на здачу аналізів чи замовити ліки.

Можливість безкоштовно поспілкуватися з психологом надає застосунок VOS.

До акції на підтримку українців за кордоном підключився оператор Київстар: він перестав списувати в абонентів мегабайти за користування медичним додатком Helsi. Також телеком-оператор зберіг для тих, хто знайшов притулок у Європі, внутрішні тарифи — доплачувати за пакет послуг у роумінгу не треба.

Приємний сюрприз для українців, які мешкають у Польщі, зробила Укрпошта: знижка на відправку посилок в Україну склала 75%. Акція діяла напередодні й під час зимових свят та поширювалася на посилки вагою до 20 кг.



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