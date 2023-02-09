Україна багата на таланти. Попри війну, майстри продовжують створювати красу, якою захоплюється весь світ. Дивовижне мистецтво — вітражний розпис. Про створення мальовничих картин на склі «ФАКТАМ» розповіла майстриня з Луцька Валентина Кулпінова, яка створює нічники, що знайшли поціновувачів у багатьох країнах світу: Польщі, Румунії, Німеччині, Данії, Нідерландах, США…

«Фарби наносяться поетапно, тому зазвичай працюю одразу над двома нічниками»

— За професією я швачка, довгий час займалась шиттям жіночих аксесуарів, — розповідає Валентина Кулпінова. — Коли це перестало приносити задоволення, вирішила шукати себе у чомусь цікавішому. Оскільки малювала з дитинства, то взяла до рук скло та фарби й почала займатися вітражним розписом скла. Це мене захопило. Особливо цікаво для мене створювати вітражі за етномотивами, відроджуючи нашу культуру в сучасній інтерпретації. Я завжди цікавилась вишивкою, стінописом, писанкарством, декоративно-ужитковим мистецтвом. Кожна рослинка, пташка та геометрична фігура на вишивці чи глечику наших предків має якесь своє значення. Символіка — культурно-духовна спадщина, яка не має бути забута. Думаю, що в поєднанні зі світлом це чудовий варіант камбеку в сучасність.

Валентина Кулпінова: «Від творчості отримую справжнє задоволення»

Сьогодні мої нічники колоритно засяяли по всьому світу. Цікаво й приємно було попрацювати над іменними (підписаними на склі) нічниками — подарунками з українським орнаментом для сімей з Польщі та Німеччини, що приймали у себе вдома наших людей, які були змушені рятувати дітей, коли почалася війна. Приємно бути дотичною до вдячності. Цікавим було замовлення для гірського готелю, де в кожній кімнаті світитиме стилізоване казкове, барвисте світло. Вже мрію там побувати.

Яскраві барви у розписі нічника створюють особливий настрій

— Ви десь навчалися мистецтву розпису скла?

— Дивилась майстер-класи в інтернеті, читала блоги майстрів… Та головне навчання — це практика.

— Скільки часу витрачаєте на створення нічника?

— По-різному. Зазвичай до п’яти днів. Фарби наносяться поетапно, тому, як правило, працюю одразу над двома нічниками.

Дуже гарний гуцульський орнамент

«Момент, коли вперше вмикаю нічник і бачу, як розливаються барви по стінах кімнати, викликає захоплення»

— Що найскладніше у вашій роботі?

— Від творчості отримую справжнє задоволення. Зараз важко з матеріалами — їх бракує у магазинах, бо важко з постачанням. Також відкрите питання для мене — це знайти для співпраці майстра по дереву, який готовий виконувати філігранну роботу. Адже вироби мають бути якісні, створюватись з душею…

Нічником з метеликами можна милуватися та милуватися

— Що ще створюєте, крім нічників?

— Були різні пропозиції, проте я хочу зосередитись зараз саме на світильниках. Той момент, коли вперше вмикаю нічник і бачу, як розливаються барви по стінах кімнати, викликає захоплення.

Кожна робота майстрині викликає захоплення

— Що вас зазвичай надихає у роботі?

— Надихають відгуки людей та передісторії, які є майже у кожного замовлення. До прикладу, жінка чекає на дитину й бажає, аби малятку солодко спалося при світлі створеного мною нічника.

— Яка з робіт у вас найулюбленіша?

— Кожна нова стає улюбленою.

Раніше «ФАКТИ» поспілкувалися з майстринею Наталією Кириленко із Макарова на Київщині, яка створює мильні квіти — і на перший погляд їх важко відрізнити від справжніх.

Фото з альбому Валентини Кулпінової

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