«На пошті відмовлялися приймати посилку з моєю орхідеєю, наполягаючи, що вона справжя»: Наталя Гуменюк створює квіти з пластичної замші

«Щоб жити, потрібні сонце, свобода і маленька квітка», -- писав всесвітньо відомий казкар Ганс Крістіан Андерсен. Можливо, ці слова й пояснюють те, що в Україні чимало майстринь, які створюють неймовірно гарні декоративні квіти. Хмельничанка Наталя Гуменюк робить це так майстерно, що часом люди не можуть відрізнити її квіти від справжніх. Її творчість знаходить поціновувачів не тільки в Україні, а й за кордоном — у Канаді, Щвеції, Чехії та інших країнах світу.

«Зібралися працівники всього відділення, сперечалися, я ледве їх переконала, що це ручна робота»

-- Свої квіти я створюю з фоамірану -- матеріалу, який ще називають пластичною замшею, ревелюром або фомом, -- розповідає Наталя Гуменюк. — Напрям творчості називається фомфлористика. Одного разу оператор на пошті відмовлявся приймати посилку з моєю орхідеєю — наполягав, що вона справжня. Зібралися працівники всього відділення, сперечалися, я ледве їх переконала, що це ручна робота. Також, коли викладаю фото у соцмережі, часто люди не вірять, що квіти, створені руками. Фоаміран — це новинка в колах рукоділля, і про нього ще не всі знають. Фактично це пластична замша або спінена м’яка гума, дуже приємна на дотик.

Підсніжники, створені майстринею, нагадують про те, що весна вже не за горами

-- Як ви досягаєте такої досконалості?

-- Зазвичай переді мною живі квіти — і я намагаюсь відтворити їхню красу. Інколи, працюючи, дивлюсь на фото. У роботі використовую молди (спеціальні форми) з відбитком пелюстки чи листочка -- таким чином передається фактура, і квіти виглядають реалістично. Щоб досягти натуральності, доводиться багато часу приділяти дрібним деталям. У нагоді стають праска, запальнички… Важливо досягти досконалості й у тонуванні. Тоную квіти я масляною пастеллю і акриловими та олійними фарбами, завжди намагаюсь відтворити палітру, притаманну природі.

Півонії з фоамірану складно відрізнити від натуральних

-- Які квіти у вас найулюбленіші?

-- Найбільше люблю створювати піони та нарциси. Також мені дуже подобаються польові квіти.

«На творчість мене надихає природа»

-- З чого почалося ваше захоплення фомфлористикою?

-- За освітою я вчитель образотворчого мистецтва, тож малювати і створювати хенд- мейд мені подобалося завжди. Фомфлористикою займаюсь 5 років. Одного разу в інтернеті побачила квіти, що виглядали як справжні, зацікавилась, спробувала зробити. Звичайно, відвідувала й майстер-класи. Без навчання мети не досягти. А тепер і сама проводжу майстер-класи для дорослих та дітей.

Саме ці орхідеї співробітник пошти не хотів приймати до пересилки, бо не вірив, що вони не справжні

-- Що вас зазвичай надихає на творчість?

--Природа, краса та різноманітність квітів. Як в кожній справі, найприємніше -- це початок роботи над новим виробом, передчуття народження в твоїх руках справжньої краси.

-- Яку квітку мрієте відтворити з фоамірану?

-- Напевне, бузок. Це нелегка задача, бо тільки для однієї квіточки бузку треба створити кілька дрібних пелюсток: вирізати, затонувати, обробити краї, зробити тичинку -- і це все зібрати в суцвіття. А таких квіточок для букету треба зробити сотні…

Альстромерія – ще одна філігранна робота Наталі Гуменюк

--Як правильно доглядати за квітами з фоамірану?

-- Щоб зберегти колір, не залишайте квіти на довгий час під прямими сонячними променями. Вони вицвітуть, як одяг або картинка на папері. Якщо композиція прикрашає ваш будинок, змахнути пил можна сухою або вологою ганчіркою. Бажано не використовувати вологі серветки. Пил також можна здути холодним струменем повітря (наприклад, феном).Не тримайте виріб біля відкритого вогню і не кладіть на нагрівальні прилади. Бережіть від кішок. Фоаміран -- міцний матеріал, але якщо його спробувати порвати, він порветься, якщо його дряпати — на ньому залишаться сліди, тому варто ставитися до виробів дбайливо і акуратно.

Наталя Гуменюк: «Обраний мною напрям творчості називається фомфлористика»

Нагадаємо розповідь про буковинську майстриню Надію Боднарюк, яка виробляє свічки неймовірної краси.

Фото з альбому Наталії Гуменюк

79

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram