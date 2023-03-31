«Або брешуть, або торгують через сірі схеми»: «нафтові» гроші «не поспішають» в бюджет росії

З грудня 2022 набули чинності «нафтові санкції» проти росії. За два місяці цього року до російського бюджету від нафтового експортного мита надійшло менш як 50 млн доларів. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

«Вісім тижнів поспіль нафтове експортне мито дає бюджету росії менше 50 млн доларів, попри запевнення її чиновників про те, що росії вдалося повністю перенаправити на інші ринки потоки нафти після того, як щодо неї були застосовані обмеження. Але востаннє планка у 50 млн доларів була перевищена на тижні, який закінчився 27 лютого», — пише нардеп.

Гетманцев повідомляє, що особливих змін ні у ціні на нафту, ні у розмірі мита майже не відбулося:

- за період 15 січня — 14 лютого: середня ціна Urals — 50,5 долара за барель, експортне мито — 1,94 долара за барель;

- за період 15 лютого — 14 березня: середня ціна Urals — 50,8 долара за барель, експортне мито — 1,95 долара за барель.

Він зазначає, що якби «повне перенаправлення» відбулося, то дохід федерального бюджету рф від продажу нафти був більшим.

«Висновок: або брешуть, або торгують через сірі та чорні схеми, в обхід бюджету. Або і перше, і друге», — пише нардеп.

Він також відмічає що нафта марки Brent з грудня минулого року торгується нижче за 90 доларів, а у березні — у діапазоні 70−80 доларів. Тобто зростає дефіцит російського бюджету, який «доведеться затикати за рахунок Фонду національного добробуту».

Нагадаємо, нафтові антиросійські санкції складаються з двох кейсів. Перший — це заборона експорту в країни Європейського союзу російської нафти, яка доставляється танкерами по морю (можна лише транспортувати по трубопроводах — в Угорщину та Болгарію). Другий кейс — введення граничної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Як повідомляли «ФАКТИ», наступного дня після затвердження Євросоюзом десятого пакета санкцій проти росії, москва припинила постачання нафти до Польщі трубопроводом «Дружба».

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