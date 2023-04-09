Не тільки цибулиння: чим «без хімії» пофарбувати яйця до Великодня

Традиційно на Великдень господині печуть паски та фарбують яйця. Хтось віддає перевагу харчовим барвникам, а хтось — натуральним. Так, наприклад, фарбувати яйця можна, поставивши їх варитися у вині.

Існує чимало натуральних барвників, які замінюють «хімію» — она може бути небезпечною для здоров'я, зокрема, викликати алергію та впливати на ШКТ. Адже пофарбована харчовим барвником шкаралупа може тріснути та потрапити на руки, коли людина очищає яйця.

Часто господині, щоб отримати насичений коричневий колір, варять яйця у цибулевому лушпині.

Жовтий колір може дати ромашка, куркума або кропива, щоправда, трохи із зеленуватим відтінком. Чорниця дозволить пофарбувати яйця у фіолетовий колір, а журавлина — у червоний.

Блакитний колір дасть настій каркаде або чеовонокачанна капуста.

Також для фарбування можна використовувати сік буряка — яйця стануть жовтувато-рожевими.

У відвари, в яких витримують яйця, можна додавати квасці або оцет. Фарбування займає різний час — залежно від бажаного кольору. Щоб отримати більш темні та насичені, яйця можна залишити на ніч. Щоправда, з каркаде треба бути уважним — спочатку виходить ніжно-блакитне забарвлення, яке згодом синіє. Але, якщо перетримати, у вас може вийти сіра крашанка.

Для того, щоб отримати синьо-жовте яйце, знадобляться лише два натуральні барвники — куркума для жовтого кольору і червонокачанна капуста — для блакитного.

Фото Pixabay

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