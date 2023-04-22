Роботодавець не сплачував ЄСВ: за ким з робітників держава збереже пільги

Через війну та економічні негаразди деякі роботодавці не виплачують за робітників єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Але навіть у такому випадку малозабезпечені сім'ї та одинокі матері будуть отримувати державну допомогу у 2023 році. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України.

Отже, якщо роботодавець одного з членів сім’ї не сплачував за нього ЄСВ у розмірі не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, грошову допомогу одинокій матері чи малозабезпеченій сім’ї все одно виплатять.

Розмір допомоги одиноким матерям наразі дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається, якщо середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Нагадаємо, станом на 1 січня прожитковий мінімум на одного українця становить 2 589 гривень. Для основних соціальних та демографічних груп населення він такий:

- дітей віком до 6 років — 2 272 гривні;

- дітей віком від 6 до 18 років — 2 833 гривні;

- працездатних осіб — 2 684 гривень;

- працездатних осіб, що застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді — 2 102 гривні;

- працездатних осіб, що застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових та митних органів — 2 102 гривні;

- працездатних осіб, що застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури — 1 600 гривень;

- осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) — 2 093 гривні.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт стосовно накопичувальної пенсії, яку планують ввести в Україні вже цього року. У разі його ухвалення, запрацює другий рівень пенсійного забезпечення. Нардепи пропонують зобов’язати українців, які працюють, накопичувати на пенсію до досягнення ними 55 років.

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