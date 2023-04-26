Існує можливість суттєво знизити організовану злочинність в Україні, а основні зусилля при цьому мають докладати всередині країни. Зокрема йдеться про запровадження містобудівної реформи в Україні. Про це йдеться у статті The Economist.

«Законопроєкт від грудня 2022 року (проєкт № 5655) спрямований на реформу міського планування: у відповідних урядових документах йдеться, що будівельна галузь схильна до «зловживання владою», «спільної корупції» та «ухилення від покарання».

За даними Reuters, у січні Зеленський звільнив чотирьох заступників міністрів та п'ять глав ОДА за хабарництво: «Усі внутрішні проблеми, які заважають державі, усуваються», — сказав він. Тобто наголошується на потребі у впровадженні законопроєкту № 5655, який спрямований на створення прозорих та зрозумілих правил гри у сфері містобудування України.

У статті також зазначається, що боротьбі з корупцією та злочинністю в Україні може заважати зовнішній тиск: кошти на відновлення країни після війни, швидше за все, надійдуть від іноземців за певними умовами.

«До остаточного членства України в ЄС ще багато років, але процес наближення до норм ЄС є важелем для боротьби з організованою злочинністю», — наголошують автори статті The Economist.

Раніше повідомлялося, що, за даними експертів USAID TAPAS, збільшення прозорості та суттєве зниження корупційних ризиків — головні переваги цифровізації, передбаченої реформою містобудівної галузі (проект № 5655).

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