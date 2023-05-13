«Страти без суду, зґвалтування та тортури»: в ООН підозрюють «вагнерівців» у причетності до злочинів у Малі

Офіс Верховного комісара ООН з прав людини опублікував доповідь про масове вбивство щонайменше 500 осіб у Малі. Розслідування цього злочину тривало кілька місяців. Експерти ООН дійшли висновку, що в березні 2022 року в селі Мура солдати урядової армії Малі та «невідомі іноземні військові» вбили без суду та слідства щонайменше півтисячі мирних жителів. Деякі з них перед смертю зазнавали жорстоких тортур.

Влада Малі раніше стверджувала, що в Мурі було проведено операцію проти бойовиків-джихадистів. Проте ООН дійшла іншого висновку.

Чому це так важливо для України та світової спільноти загалом? Річ в тому, що в доповіді ООН, опублікованій 12 травня, чітко зазначено — масовим вбивством та тортурами в Малі керували іноземні найманці. То були білі чоловіки. За свідченнями очевидців, розмовляли вони незрозумілою для місцевих жителів мовою. Це була не англійська і не французька.

Зважаючи на те, що в Малі з 2021 року діють російські найманці з ПВК «Вагнер», визнані міжнародними злочинцями, відповідь напрошується сама собою. Два роки тому у цій африканській країні владу захопила хунта. Її військове керівництво уклало негласну угоду з ПВК «Вагнер». З появою в країні російських найманців її залишили всі миротворці з західних країн. Таким чином, з 2021 року в Малі з іноземних військових перебувають лише «вагнерівці».

І діють вони там, як і в Україні чи інших країнах.

Експерти ООН встановили імена щонайменше 238 жертв. У доповіді наголошується, що серед них близько 20 жінок та семеро дітей. Також встановлено, що в Мурі було зґвалтовано 58 жінок і дівчаток. Знайома практика, чи не так?

«Страти без суду, зґвалтування та тортури в ході збройного конфлікту є воєнними злочинами і, залежно від обставин, можуть кваліфікуватися і як злочини проти людяності», — заявив Верховний комісар ООН з прав людини Волькер Тюрк, коментуючи доповідь.

Малі знаходиться на заході Африки. Площа цієї країни вдвічі перевищує площу України, а ось населення там менше ніж 20 млн осіб. Військовий конфлікт у Малі триває вже понад 10 років. За владу борються військові та радикальні ісламські угруповання.

Восени 2022 року рашисти перекинули значну частину «вагнерівців» з Малі до України.

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