Відомий російський актор викликав гнів співвітчизників цитатою з «Океану Ельзи»

Відомий російський актор Кирило Сафонов розмістив у соцмережах фото сина та залишив підпис українською мовою — цитату з пісні «Океану Ельзи».

Зазначимо, що торік 49-річний актор поїхав до Ізраїлю. Раніше він прожив там сім років: грав у виставах знаменитого театру «Гешер», працював барменом, дебютував у кіно. За цей час артист дізнався про культуру, вивчив іврит. В Ізраїль Кирило поїхав разом із дружиною Олександрою Савельєвою та їх спільним сином Леоном.

Чимало жителів росії обурилися і вважали, що так актор висловився на підтримку України, проти якої росія веде повномасштабну війну. Користувачі з України підтримали актора.

Проте, актор відреагував на критику співвітчизників.

«У своєму житті я говорю досить пристойно трьома мовами: російською, українською та івритом. Якщо у вас із цим проблеми — у вас із цим проблеми, і ви можете тихо-мирно грюкнути дверима на прощання», — заявив він.

Зазначимо, що актор у дитинстві жив у Львові. 2017 року йому на три роки заборонили в'їзд в Україну через відвідини окупованого Криму.

Як писали «ФАКТИ», дружина Сафонова, популярна російська співачка, солістка гурту «Фабрика» Саша Савельєва народила сина у березні 2019 року.

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