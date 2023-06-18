Турбота замість квітів і оркестру: як зустріти близьку людину, що повернулася з війни

В Україні, де триває повномасштабна війна, багато громадян воює на фронті. Психологи радять при зустрічі з тими, хто повертається з фронту проявити турботу та співчуття, замість вияву пафосу через квіти, оркестри та оплески. Це допоможе їм відчути щирість ваших почуттів та переживань, пише Military Media Center.

Фахівці радять поважати тих, хто повернувся з фронту. Потрібно бути готовими до того, що людина, яка пройшла війну, може суттєво змінити свої життєві принципи та погляди. Також можна очікувати, що після війни вона може змінити своє ставлення до матеріальних цінностей.

Потрібно підготувати родичів військових до прибуття їх близьких з фронту. Родичі повинні проходити інформаційні бесіди заздалегідь, щоб знати, як діяти, щоб не завдати травми воїнам у сімейному колі, та як підтримати їх у суспільстві під час адаптаційного періоду.

Важливо дати військовим час розібратися з питаннями по прибуттю з фронту. Якщо вони знаходяться у стані спокою, то вони зможуть вирішити ділові питання, а також не привезуть з собою зброю до дому, де є діти, та уникнуть конфліктів з керівництвом у майбутньому. Це дозволить їм якісно відпочити після ротації.

Важливо навчитися критично сприймати інформацію, коли рідна людина перебуває на фронті. Не слід довіряти інформації про бойові дії, яка походить з неперевірених джерел. Важливо повідомляти бійцям на фронті, що все добре вдома, оскільки це є важливим для них, щоб знати, що у рідних є мир і спокій.

Що не потрібно робити?

- Уникайте конфліктів та негативних емоцій, які можуть повернути військового у минуле на війні.

- Не намагайтеся зрозуміти реальність, у якій живуть воїни.

- Не запитуйте про загиблих побратимів, якщо військовий не хоче про це розповідати.

- Не завантажуйте побутовими справами. Обмежте військового від сімейних побутових справ на декілька місяців — будьте самостійними у розв'язанні дріб'язкових питань.

- Обмежте розмови про війну та не цікавтеся ходом бойових дій та місцем перебування бійців, оскільки це може створити додатковий стрес для них.

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» активіст Олег Симорог розповів про свій бойовий досвід.

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