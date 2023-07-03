Відстрочка від мобілізації: адвокат пояснив, що змінилося після прийняття законопроєкту

Прийнято проєкт «Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану». Що він передбачає, пояснює адвокат Михайло Густяк.

«Абзац одинадцятий частини першої статті 23-ї Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» доповнили словами «за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати». На даний час абзац одинадцятий ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» викладено у такій редакції: «які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи». Таким чином, якщо брати до уваги першу частину одинадцятого абзацу, то до дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю змін не відбулося (до слів та/або). А от щодо батьків — своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи — вбачаються додаткові вимоги:

— необхідність в утриманні осіб з інвалідністю I чи II групи;

— відсутність інших осіб, які, згідно з Сімейним кодексом України, зобов’язані їх утримувати (бути непрацездатними та потребувати матеріальної допомоги). Обов'язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків закріплений у статті 51-й Конституції України. Згідно з частиною першою статті 202-ї Сімейного кодексу України повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними й потребують матеріальної допомоги.

Своєю чергою потребує уваги ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» ст. 26 ч. 4 п. 2 п.п. «г»:

— у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи".

Отже, згідно із законопроєктом, звільнитися військовослужбовець може, але якщо не зможе довести, що відсутні інші особи, які можуть утримувати батьків його чи дружини, то він підлягає мобілізації.

«Але не підлягають призову на військову службу під час часткової мобілізації протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас (крім військовослужбовців, зарахованих на службу у військовому оперативному резерві першої черги). Такі особи в зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою».

Додамо, що загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжили до 18 серпня 2023 року. Під час воєнного стану призвати мають право чоловіків від 18 до 60 років.

Раніше повідомлялося, що СБУ ліквідувала три нових схеми виїзду ухилянтів за кордон.

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