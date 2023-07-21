Чи прийме суд як доказ відео з реєстратора працівника військкомату: адвокат дав пояснення

ТЦК (територіальний центр комплектування, раніше військкомат) почали масово застосовувати відеореєстратори під час вручення повісток. Адвокат Роман Сімутін, який раніше розповідав чи мають право представники військкомату вимагати пред’явити військовий квиток на вулиці, розібрав наскільки така зйомка законна та чи прийме суд відео як належний та допустимий доказ, виходячи з реалій сьогодення.

«Використання бодікамер представниками ТЦК нічим не регламентовано, тобто незаконне. На цьому в принципі можна і закінчувати розповідь, але ми живемо в країні, де правила змінюються щоквартально, а судді приймають рішення не тільки за законом, а й за внутрішнім переконанням.

Що ж це за таке внутрішнє переконання і як його пояснити — розбиратимемо за аналогією з використанням відеореєстраторів поліцією, що регламентовано інструкцією. Показник виграних мною справ на підставі неповноти відеозапису складає майже 70%, хоч мали би бути й усі 100%.

Що робить поліція? Вирізає все, залишаючи запис на 2−3 хвилини, тобто лише фіксацію відмови від освідування або задування у драгер. А те, що з відео вирізано пів години розмови, умовлянь, погроз — це ж дрібниця. Судді, які виносять рішення про закриття справи, посилаються на можливість стороннього втручання, неналежність відео як доказу та на стандарт доведеності вини особи поза розумним сумнівом, тобто фактично застосовують презумпцію невинуватості, ст. 62 Конституції. А от судді, які карають, приймають рішення за своїм внутрішнім переконанням, яке не ґрунтується на беззаперечній доведеності. Простіше говорячи, начхати на закон".

В цьому випадку, додає адвокат, ТЦК просто надасть вирізки з бодікамер, тобто ті частини, які потрібно для підтвердження вручення повістки або відмови в її отриманні.

«Ну, бо хто ж при здоровому глузді буде надавати відео, в якому вас заламали, обшукали та забрали документи, заповнили повістку і вручили під підпис у колі „неозброєних“ людей — який же це психологічний тиск і маніпуляція? Пояснення, яке давав начальник Чернігівського ТЦК, що це робиться задля уникнення або фіксації конфліктних ситуацій — повна маячня. Відео буде використовуватися в суді як доказ належного вручення вам повістки. А чи прийме це суд як належний доказ — пригадаймо нюанс щодо внутрішнього переконання судді».

Тому Роман Сімутін радить витягувати свій телефон і вмикати відеозапис.

«Одразу чекайте заперечень, що їх не можна знімати, вони військові. Але кумедність ситуації в тому, що вони не мають права здійснювати відеозйомку, бо діють у спосіб, не передбачений законом і формально дозвіл знімати повинні запитувати у вас. Тож ви вправі заборонити відеозйомку та послатися на незаконність застосування реєстраторів представниками ТЦК».

Раніше «ФАКТИ» публікували коментар юриста щодо законності наказів місцевих ТЦК про необхідність військовозобов'язаним з'явитися в 10-денний термін.

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