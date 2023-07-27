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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 2004
Скульптор: Juan Ignacio Aliena
Розмір: 33×30 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Єдина у світі повністю (!) біла панда потрапила нещодавно на камеру, коли спробувала взаємодіяти зі своїми «нормальними» чорно-білими побратимами у дикій природі. Спеціальні інфрачервоні прилади зафіксували панду-альбіноса, яка обережно наближалася до матері та її дитинча в Національному природному заповіднику Веньчуань-Волун у китайській провінції Сичуань. На кадрах видно, що чорно-біла мати-панда залишалася спокійною, поки панда-альбінос повільно підкрадалася до неї та малечі, яка відпочивала в дуплі дерева.
Після того, як незвичайна панда зупинилася і почала придивлятися до дитинчати, мати, зважаючи на все, вирішила відігнати її. Але коли самка з дитинчатою покинули дерево, панда-альбінос повернулася і ретельно обнюхала всі місця, де знаходилася пара родичів.
На думку співробітників заповідника, існує можливість того, що самка була матір'ю білої панди. Саме тому вона залишалася такою спокійною і підпустила незнайомку до дитинчати.
«Дитинчаті на кадрах близько одного-двох років, а повністю біла панда розміром майже з дорослу особу. Наприкінці лютого у диких панд у Волонзі розпочався сезон еструсу, під час якого самки панд із дитинчатами можуть бути дуже агресивними, коли наближаються дорослі панди. Ця самка панди була надзвичайно спокійною. Можливо, самка панди є матір'ю повністю білої панди», — прокоментував ситуацію Вей Жунпін, старший інженер Китайського центру охорони та дослідження панд.
За словами керівників природного заповідника Веньчуань-Волун, протягом короткого часу було зроблено ще 15 відеозаписів трьох панд. Ці кадри називають унікальними. Адже зафіксована на них біла панда вважається єдиною пандою-альбіносом у світі. Причина її забарвлення пояснюється генетичною мутацією. У альбіносів не виробляється пігмент меланін, який надає колір шкірі, волоссю, очам та пір'ю.
У дикій природі часом зустрічаються представники фауни з нетиповим білим забарвленням, але це також може бути проявом лейкізму. У таких випадках, як пояснюють вчені, у шкірі скорочується виробництво меланіну — природного темного пігменту, хоча меланоцити, клітини, що виробляють цей пігмент, є. При цьому пігментація очей зазвичай залишається нормальною. Звірі-альбіноси ж зовсім позбавлені пігменту меланіну, тому очі у них завжди рожеві чи червоні.
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Вітер: 0 м/с Пн
Тиск: 742 мм