Літо — це завжди збільшення подорожей та поїздок, а отже перетин кордонів, перельоти тощо. У світі існує Міжнародна організація цивільної авіації, яка встановлює мінімальні вимоги до безпеки паспортних документів. Цими вимогами керуються, зокрема, міжнародні перевізники та й безліч інших установ та інституцій країн. А от вимоги ІКАО однозначні, продовжені паспорти менш безпечні, а їх використання не рекомендується, тож досить часто, їх не беруть або дуже неохоче беруть до уваги при подорожах, особливо літаками. Консульство України в Гданську пояснило, чому краще оформлювати новий закордонний паспорт замість того, щоб продовжувати термін дії попереднього. До речі, в Україні дещо спростили процедуру оформлення паспортів.

«Надання можливості продовження строку дії закордонних паспортів чи внесення до них даних були швидким рішенням Уряду України на активну вимушену міграцію українців та українок у пошуках безпечного місця, в умовах коли не було можливості виготовляти паспорти, а потреба в виїзді була чи не найбільша. Саме це рішення дозволило дістатися нам безпечних місць на будь-яких континентах світу. Однак нині існує можливість безперешкодно виготовити паспорт навіть перебуваючи за кордоном, та привести свої папери до норми, наприклад в Консульстві чи в ДП „Документ“. Звісно, до України з Польщі все ще можна повернутися по продовженому паспорту чи з дитиною, дані про яку внесено до закордонного паспорта».

Але здійснювати вже регулярні поїздки через кордон за такими паспортами неможливо, додають у консульстві. Тож, якщо плануєте регулярно перетинати кордон — то знайдіть час та можливість зробити закордонний паспорт собі і кожній своїй дитині.

«Пам’ятайте, що кожна поїздка по продовженому паспорту чи з дитиною, дані про яку внесено до закордонного паспорту, може закінчиться непередбачувано і раніше запланованого терміну, при цьому кошти за подорож, що не вдалася, ніхто не поверне. Тож тримайте документи в порядку та не відкладайте вирішення усіх питань на останню хвилину».

Раніше «ФАКТИ» писали, що військовий має право виїхати за кордон під час відпустки, але є умови.

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